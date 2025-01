Donald Trump a depus jurământul de învestitură în funcția de președinte al Statelor Unite luni, cu mâna dreaptă ridicată, fără a-și pune însă mâna stângă pe cele două Biblii pe care soția sa, Melania, le ținea lângă el.

Chiar dacă acest detaliu nu are un impact practic semnificativ, a stârnit un val de curiozitate pe internet.

După ceremonia plină de fast și un discurs energic, cel mai căutat subiect despre Trump pe Google a fost legat de acest aspect: de ce nu a atins Biblia.

Jeremi Suri, profesor de istorie la Universitatea din Texas și expert în istoria președinției, a explicat că obiectul pe care un președinte îl folosește în timpul jurământului – fie o Biblie, un document istoric sau chiar nimic – nu influențează asumarea oficială a puterii.

Potrivit acestuia, Constituția permite președintelui să aleagă între a depune un jurământ sau a face o afirmație.

În ciuda întrebărilor lansate, purtătorii de cuvânt ai lui Trump nu au oferit comentarii suplimentare. Articolul 2 al Constituției Statelor Unite prevede că un viitor președinte trebuie să depună jurământul sau să facă o afirmație solemnă:

Trump a ales pentru acest moment o Biblie care a aparținut celui de-al 16-lea președinte, Abraham Lincoln, precum și o altă Biblie oferită de mama sa, conform echipei sale de tranziție.

Imediat ce a ajuns la Casa Albă, cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA) a semnat o serie de ordine prezidențiale.

Printre acestea se numără și cel care suspendă, pentru 75 de zile, legea care interzice TikTok în America.

În 2024, Congresul a aprobat o legislație ce obligă compania care deține o platformă populară să o vândă sau riscă să fie interzisă pe teritoriul Statelor Unite. Ca urmare a noilor reglementări, rețeaua socială a fost temporar inaccesibilă pentru utilizatori în weekendul trecut.

Printre măsurile incluse se numără amenzi semnificative pentru furnizorii de internet și pentru magazinele de aplicații, care pot ajunge până la 5.000 de dolari per utilizator.

Conform unui nou decret, toate documentele oficiale emise de guvern, precum pașapoartele și vizele, vor specifica doar opțiunile „masculin” și „feminin” pentru identificarea sexului.

La scurt timp după învestirea sa ca președinte, Donald Trump a acordat grațieri unui număr de aproximativ 1.500 de indivizi implicați în evenimentele din 6 ianuarie 2021, când a avut loc atacul asupra Capitoliului.

Alegerea sa de a acorda grațiere celor implicați în atacul asupra Capitoliului va stârni probabil reacții negative din partea forțelor de ordine, legiuitorilor și altor persoane care au fost direct afectate de acest eveniment tulburător din istoria recentă a Statelor Unite. În timpul atacului, aproximativ 140 de ofițeri de poliție au fost răniți, iar patru persoane și-au pierdut viața.

Acestea sunt doar o parte dintre ordinele prezidențiale semnate de președintele Donald Trump. Restul pot fi consultate în postările de mai jos.

Partea 1.



Here we go. Here is a thread of all of President Trump’s Executive Orders he signed on his first day.

Tell me your favorite at the end!

👇 pic.twitter.com/KeHFanfHaI

— Anna Matson (@AnnaRMatson) January 21, 2025