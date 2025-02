Marian Artimon, președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), a anunțat că salariile angajaților Metrorex vor fi majorate, iar toți cei care lucrează în subteran vor primi bonuri de masă. Decizia vine după negocieri intense și după modificarea unei Ordonanțe de Guvern care inițial interzicea creșterea remunerațiilor la companiile de stat cu pierderi.

În noiembrie 2024, USLM și administrația Metrorex au semnat un Contract Colectiv de Muncă ce prevedea majorarea salariilor cu 1.050 de lei. Totuși, adoptarea Ordonanței Trenuleț a blocat aplicarea acestor creșteri, deoarece interzicea majorările salariale pentru companiile de stat care înregistrează pierderi financiare, categorie în care se încadra și Metrorex.

Nemulțumiți de situație, angajații Metrorex au intrat în grevă japoneză la începutul lunii februarie și au amenințat cu declanșarea unei greve generale, cerând aplicarea majorărilor salariale convenite în Contractul Colectiv de Muncă.

După negocieri și modificarea Ordonanței de Guvern printr-o altă ordonanță, sindicatul a reușit să obțină aplicarea majorărilor salariale și acordarea tichetelor de masă. Marian Artimon a declarat că salariile angajaților Metrorex vor crește și că, începând cu 21 februarie, toți cei care lucrează în subteran vor primi bonuri de masă.

De asemenea, angajații cu salarii lunare mai mici de 8.000 de lei vor beneficia în continuare de tichete de masă. Noile grile de salarizare vor fi integrate în sistemul informatic al companiei, iar actele adiționale la contractele individuale de muncă vor fi semnate astfel încât drepturile salariale să fie primite la lichidarea lunii februarie.

Prin noua Ordonanță de Urgență, încă 2.000 de salariați Metrorex vor primi bonuri de masă. Cu toate acestea, mai există aproximativ 300 de angajați pentru care trebuie găsită o soluție astfel încât și aceștia să beneficieze de acest drept.

„Astfel, ieri, la ședința Consiliului de Administrație am avut o întâlnire și cu conducerea executivă, și cu AGA și s-a convenit că Ordonanța de Urgență numărul 4 este acoperitoare astfel încât salariații Metrorex să-și primească drepturile.

Astfel, se va trece de îndată la completarea în sistemul informatic cu noile grile de salarizare, după care, odată cu grila de salarizare modificată în sistemul informatic, compartimentele de Personal ale subunităților și aparatului central pot să-și facă actele adiționale la contractele individuale de muncă ale salariaților astfel încât acestea să fie semnate pentru ca salariații la lichidarea lunii februarie să-și primească drepturile convenite.

Astfel, am obținut mărirea și am obținut bonurile pentru toată lumea care muncește în subteran și cei care au sub 8.000 (n.r. de lei) la suprafață.

Bonurile, prin această Ordonanță de Urgență, vor fi acordate pentru încă 2.000 de salariați ai Metrorex. Mai avem o problemă undeva la 300 de persoane pentru care va trebui să găsim soluția pentru ca și acestea să primească bonurile”, a mai spus Marian Artimon.