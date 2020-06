Premierul Ludovic Orban s-a decis să spună adevărul. Provocat în direct la Digi24, șeful de la Palatul Victoria a spus că nu poartă mască de fiecare dată. A dezvăluit când își scoate masca în biroul său. Sunt doar anumite condiții când își face aceste concesii.

Orban rupe tăcerea

Ludovic Orban rupe tăcerea. Recunoaște că a încălcat regulile de ziua sa, dar spune că va încerca să nu mai comită astfel de greșeli. ”Am să-mi reproșez faptul că am încălcat regulile, faptul că deși am promovat purtarea măștilor, nu am purtat masca, faptul că am fumat în spațiul închis (…) Eu sunt fumător de 40 de ani.

Îmi scot masca atunci când sunt în birou doar în anumite condiții. Atunci când suntem doar două persoane în birou. Respectăm toate regulile de distanțare. Atunci când nu e risc de infectare, îmi scot masca” a dezvăluit Orban.