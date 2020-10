România este cea mai bine pregătită ţară de pe lista statelor europene care sunt în curs de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

„Astăzi am avut o serie de întâlniri importante, am avut o întrevedere cu secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, după care am participat la o întâlnire în plenul Consiliului OCDE în care sunt reprezentate ţările membre ale OCDE. Cu ocazia acestor două evenimente importante am susţinut candidatura României pentru deveni membră OCDE.

În cadrul procesului de lărgire a componenţei OCDE noi considerăm că avem toate argumentele pentru a deveni membri OCDE. România este cea mai bine pregătită ţară europeană de pe lista ţărilor europene care sunt în curs de aderare la OCDE şi considerăm că într-un viitor apropiat această procedură de integrare a României în OCDE poate să demareze cu succes”, a spus Ludovic Orban, marţi, la Paris.

Premierul a precizat că în cadrul întâlnirii a răspuns şi întrebărilor adresate de ambasadorii ţărilor OCDE prezente la reuniune.

„Am argumentat cu tot ceea ce am considerat că reprezintă un atu al României această candidatură”, a precizat Orban.

Premierul a menţionat că în finalul vizitei pe care o desfăşoară la Paris are stabilită, marţi seară, şi o întâlnire cu membri ai comunităţii de români din Franţa.

Orban susține politica de extindere a Uniunii Europene

Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marţi, la Paris, întrevederi separate cu Richard Ferrand, preşedintele Adunării Naţionale, şi cu Gerard Larcher, preşedintele Senatului francez, iar, cu această ocazie, premierul român a evidenţiat rolul diplomaţiei parlamentare în promovarea numeroaselor poziţii de interes comun, pledând în favoarea consolidării acesteia în cadrul relaţiei bilaterale cu Franţa. În cadrul întrevederii, prim-ministrul Orban a reiterat obiectivele României pentru aderarea la Schengen şi OCDE şi a solicitat sprijinul părţii franceze în acest sens.

Premierul român a discutat cu cei doi înalţi oficiali francezi şi despre importanţa continuării politicii de extindere a Uniunii Europene şi susţinerii unui Parteneriat Estic mai ambiţios.

„A fost abordată, de asemenea, situaţia generală de securitate de la Marea Neagră, în contextul ameninţărilor de pe flancul de est al NATO. Prim-ministrul Ludovic Orban a exprimat dorinţa ţării noastre pentru o prezenţă militară sporită a Franţei în România, în special prin participarea la Brigada Multinaţională NATO găzduită la Craiova”, menţionează Guvernul.

