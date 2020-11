Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă că e nevoie de alegeri parlamentare, adăugând că în cazul în care scrutinul programat pentru 6 decembrie nu se va desfăşura, „Renate Weber o să rămână în fruntea Avocatului Poporului şi o să fie în continuare responsabilă pentru sesizări la Curtea Constituţională care au dus la creşterea dramatică a numărului de infectări” cu noul coronavirus, transmite Agerpres.

„Derularea campaniei electorale nu prezintă niciun risc suplimentar privitor la răspândirea virusului. În cazul în care candidaţii, echipele de campanie respectă regulile, nu există niciun fel de risc pentru a creşte răspândirea virusului. De asemenea, modul în care organizăm ziua votului este de asemenea natură, încât omul se poate duce în siguranţă la vot. Este nevoie de alegeri parlamentare, îi îndemn pe oameni să-şi pună întrebarea: o mai vor pe Renate Weber în fruntea Avocatului Poporului? Dacă nu facem alegeri, Renate Weber o să rămână în fruntea Avocatului Poporului şi o să fie în continuare responsabilă pentru sesizări la Curtea Constituţională care au dus la creşterea dramatică a numărului de infectări. Mai vor ca oameni ca Florin Iordache să ajungă în fruntea instituţiilor statului? Dacă nu mai vor ca oameni ca Florin Iordache să ajungă în fruntea instituţiilor statului, este nevoie de alegeri. Mai vor ca PSD-ul să căsăpească economia, să inventeze noi şi noi acte normative care să ducă România spre faliment, spre prăpastie economică? Dacă nu mai vor, atunci este nevoie de alegeri”, a afirmat Orban într-o conferinţă de presă, după depunerea jurământului de către primarul municipiului Slobozia (judeţul Ialomiţa), Dragoş Soare.

Orban: În toate țările s-au organizat alegeri la termen

Premierul a subliniat că în toate ţările europene s-au organizat alegeri la termen, indiferent că au fost alegeri prezidenţiale, parlamentare sau locale.

„În Statele Unite, deşi Statele Unite se confruntă cu cel mai mare număr de infectări, se organizează alegerile prezidenţiale, pentru că asta înseamnă democraţia, înseamnă puterea cetăţeanului de a decide viitorul României. Din 4 în 4 ani, cetăţeanul transferă puterea pe care o deţine către corpul reprezentativ ca să ducă România în direcţia pe care vrea cetăţeanul să o ducă. Astăzi, PSD-ul duce România într-o direcţie contrară voinţei care există astăzi în societatea românească”, a mai declarat Orban.

Întrebat despre votul electronic, Ludovic Orban a spus că PNL a depus în Parlament un proiect de lege în acest sens în urmă cu 2 ani.

„Ăsta e un motiv în plus ca să se ţină alegeri, pentru ca să se poată modifica Legea Electorală, astfel încât să se permită şi votul online. Parlamentul de astăzi are o majoritate remanentă, ca să-i spun aşa, care împiedică adoptarea unor legi care sunt necesare şi pe care oamenii şi le doresc. Dacă am fi avut o majoritate în Parlament, am fi putut adopta această formă de vot care ar fi permis exercitarea votului fără deplasarea la secţia de votare”, a susţinut Orban.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea