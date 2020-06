Premierul Ludovic Orban, aflat sâmbătă în vizită la Suceava, a remarcat că au fost necesari 12 ani pentru finalizarea Centurii municipiului, exprimându-şi convingerea că în cazul în care proiectul ar fi fost realizat în timpul guvernării liberale, ar fi fost finalizat în cel mult doi ani şi jumătate.

„Eram ministrul Transporturilor în 2008, când practic s-a decis adjudecarea şi semnarea contractului pentru realizarea Centurii Sucevei. A trebuit să treacă 12 ani, timp în care noi nu am avut posibilitatea să conducem, să asigurăm managementul acestui proiect. Cei care au fost la putere şi-au bătut joc şi au fost necesari 12 ani pentru finalizarea unui proiect de centură de nici 13 kilometri. Mă bucur că suntem noi cei care vom face recepţia finală a acestui obiectiv şi până la urmă vom plăti ceea ce nu au plătit cei de dinaintea noastră.

Este foarte important cine se ocupă de marile proiecte de infrastructură. (…) Cu siguranţă, dacă noi am fi fost cei care ne-am fi ocupat de acest proiect, Centura Sucevei probabil ar fi fost gata în doi ani, în doi ani jumătate maximum. Nu în 12 ani, cât a durat cu succesiunea la putere a unora care parcă nu au vrut să facă centura Sucevei”, a spus premierul.

Ludovic Orban a amintit şi despre construcţia centurilor pentru Piteşti şi Sibiu

El a făcut o comparaţie cu ritmul de realizare a altor proiecte, arătând că jumătate din autostrada de centură a Piteştiului a fost realizată în decurs de şase luni, iar Centura Sibiului a făcut progrese importante în timpul mandatului său de ministru, scrie Agerpres.

„Am să compar cu două proiecte: autostrada de centură a Piteştiului, care a fost realizată în proporţie de 50% în momentul în care am fost desemnat ministru al Transporturilor. Restul de 50% au fost realizaţi în şase luni – faţă de trei ani jumătate cât a durat progresul în perioada guvernărilor PSD. Un alt exemplu pe care am vrut să vi-l dau este Centura Sibiului – obiectiv pe care l-am găsit aproape abandonat după patru ani de la semnarea contractului de o firmă, Todini. Am reziliat contractul, am făcut expertiza, am licitat, am semnat noul contract şi chiar dacă nu am apucat să tai eu panglica, centura Sibiului a fost gata în mai puţin de un an de zile de când a fost preluată de către noi”, a precizat Orban.