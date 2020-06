„În ceea ce privește Autostrada Transilvania, este și o durere a mea, așa cum premierul și-a exprimat durerea și supărarea legat de proiectele care au stagnat în zona Brașovului în această perioadă.

Din păcate, în aceeași situație este și Autostrada Transilvania, și am spus cu argumente, și repet, anul 2020 este anul Autostrăzii Transilvania, Brașov-Borș, finalizarea în acest an, mă scuzaţi, Biharia-Borş finalizare în acest an; Biharia-Chiribiș, am semnat contractul pentru proiectare şi execuție cei 30 de km; Chiribiș-Suplacu de Barcău până în septembrie vom semna contractul, pentru că s-a reluat licitația, două licitații anulate. Suplacu de Barcău-Nușfalău este un tronson de 14 km, sunt 5 ofertanți, dacă nu sunt contestații, în luna iulie putem semna contractul. Nușfalău-Zalău, Zalău-Poarta Sălajului sunt tronsoane cu tuneluri și sunt mai complicate, dar până în luna septembrie noi ne-am propus să semnăm contractul pentru proiectare și execuție, am anunțat câștigătorul pentru cei 12-13 km pentru Zimbor-Poarta Sălajului. Săptămâna viitoare se împlinesc cele zece zile mai exact marți. Nu sunt contestații, putem să semnăm contractul proiectare și execuție, 12 luni proiectare și 24 de luni execuție”, a spus Lucian Bode.

Legătura de la Zimbor până la Nădășelu

„La fel și pentru legătura de la Zimbor până la Nădășelu, unde se termină Autostrada Transilvania. Așadar, dacă noi, în acest an, semnăm contracte pentru proiectare și execuție pentru toate tronsoanele cuprinse între Nădășelu și Chiribiș, pentru că celelalte tronsoane sunt deja semnate, putem spune că în trei ani de zile, 12 luni proiectarea şi în medie 24 de luni execuție, în 3 ani de zile avem legătura cu Borș, legătura cu Ungaria, și bineînțeles aici, înspre Târgu Mureș să finalizăm Iernut-Chețani și Chețani-Câmpia Turzii, unde, din păcate, avem o întârziere. Este o preocupare a noastră să finanțăm Autostrada Transilvania și să finalizăm Autostrada Transilvania, cum spunea și domnul prim-ministru, în 5-6 ani vom avea Brașovul conectat cu Moldova, conectat cu Sibiul, conectat cu Bucureștiul prin Comarnic-Brașov, Sibiu-Brașov, respectiv Brașov-Bacău. Acesta este obiectivul nostru și ne ținem de acest obiectiv, pentru că am demonstrat că nu vorbim, că nu desenăm prin studiourile de televiziune linii, ca să arătăm mii de kilometri de autostradă, facem efectiv lucruri și acest lucru se vede în fiecare zi în România.

Comarnic-Brașov, am spus foarte clar, o decizie a guvernului este să se realizeze, să se construiască. Doi: finanțarea pentru studiul de fezabilitate, revizuirea studiului de fezabilitate și proiect tehnic din bani europeni, Program operațional infrastructură mare, estimăm 30-36 de luni finalizarea, studiul de fezabilitate revizuit și a proiectului tehnic de execuție, astfel încât să scoatem după această perioadă la licitație doar execuția. Cum va arăta? În studiul de fezabilitate revizuit vom ști că prin studiu practic dai comanda pentru ceea ce, cum vrei să arate. Noi intenționăm să mergem pe revizuirea SF, pe modificarea traseului în stațiuni, astfel încât acolo să construim acele viaducte, astfel încât să nu afecteze construcția autostrăzii, tot ce înseamnă dezvoltarea comunităților, în special a stațiunilor turistice – și mă refer aici la Bușteni, la Azuga, la Comarnic, sigur, noi vom începe, ca să închei cu ce vom începe, vom începe cu varianta ocolitoare Comarnic. Varianta ocolitoare a Comarnicului va fi practic parte din Autostrada Comarnic-Brașov și, fiind un proiect minor, sub 75 de milioane de euro, fonduri europene eligibile, putem să facem și SF revizuit și proiect tehnic şi execuție foarte repede.

Doar în momentul în care vom finaliza documentația, vom scoate la licitație execuția și vom stabili cât anume durează execuția, prin contract”, a conchis Lucian Bode.