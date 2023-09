Ora de iarnă 2023. Când se vor da ceasurile înapoi cu o oră în țara noastră?

Ora de iarnă 2023! Românii vor trebui să dea din nou ceasurile înapoi cu oră. Schimbarea aceasta are loc anual și nu numai în România.

În acest an, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră în noaptea de sâmbătă, 28 octombrie, spre duminică, 29 octombrie.

Astfel, ora 04:00 devine ora 03:00, iar oamenii vor dormi mai mult o oră. De altfel, aceasta este cea mai lungă zi de duminică din an. Ea are 25 de ore, față de 24 cât are o zi în mod normal.

Zonele în care se schimbă ceasul

În prezent, în conformitate cu legislația UE, ceasurile din toate statele membre ale UE se dau înapoi cu o oră în ultima duminică din octombrie și se dau înainte în ultima duminică din martie.

În Canada, ora de vară (DST) începe la ora 02:00 în a doua duminică din martie și se termină în prima duminică din noiembrie, în timp ce în Australia, ceasurile se dau înainte în prima duminică din aprilie și se dau înapoi în prima duminică din octombrie.

Motivul pentru care ceasul se dă o oră înainte sau înapoi

Ceasurile se schimbă pentru a folosi cât mai bine lumina naturală, deoarece Pământul orbitează în jurul Soarelui, modificând expunerea acestuia.

Impactul schimbării variază, iar țările mai îndepărtate de ecuator, care au mai multe ore de întuneric, beneficiază cel mai mult de acest sistem.

În 1895, un bărbat din Noua Zeelandă, pe nume George Hudson, ar fi pus bazele ideii de a avea mai mult timp pentru hobby-uri după muncă. Prin modificarea ceasului cu două ore, omul de știință spera că va putea petrece mai mult timp afară seara, căutând insecte.

În Marea Britanie, un bărbat pe nume William Willett, care a fost susținut de Winston Churchill, a sugerat ideea de a profita la maximum de lumina naturală. El dorea să aibă mai mult timp pentru a se bucura de aer liber seara. El i-a spus guvernului britanic că londonezii irosesc o mare parte din lumina verii dormind.

Cu toate acestea, guvernul britanic nu l-a ascultat și ideea sa a fost respinsă.

Ideea a reapărut la scurt timp după moartea sa, în timp ce țările încercau să reducă cererea de cărbune în Primul Război Mondial, obținând mai multe ore de lumină.

În timp ce țara lui Willet nu a dat curs ideii sale după moartea acestuia, germanii au decis să o încerce în 1916 pentru a avea mai multă lumină în timp ce lucrau. Ideea s-a răspândit rapid în alte țări europene, precum și în Rusia și Statele Unite.

După război, multe comitate au renunțat la această idee, dar tradiția a continuat în Irlanda, în unele părți ale Europei, în Canada și în SUA.

Ora de vară ar putea fi eliminată

La 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în favoarea eliminării permanente a orei de vară începând din 2021.

O mare parte din această decizie s-a bazat pe un sondaj la nivelul UE. Acesta arăta că marea majoritate a respondenților au indicat că ar prefera să elimine acest proces.

Acest rezultat poate fi oarecum distorsionat, deoarece 70% din totalul răspunsurilor au venit din Germania. Țara a fost urmată de Franța și Austria.

Cu toate acestea, votul și sondajul nu sunt definitive și ar trebui să fie discutate cu statele membre ale UE înainte de a deveni legislație europeană.

În conformitate cu proiectul de directivă, statele membre ar putea alege dacă doresc să rămână la:

ora de „vară permanentă”

ora de „iarnă permanentă”

Ultima schimbare a ceasului ar fi trebuit să aibă loc în primăvara anului 2021. Propunerea a fost amânată din cauza pandemiei.

În prezent, instituțiile UE nu au făcut progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziei.

CE a declarat că nu intenționează să prezinte Parlamentului o nouă propunere pe această temă. Așadar, nicio modificare în acest sens nici în 2023.