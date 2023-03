Guvernul de la Beirut refuză să treacă încă la ora de vară

Oamenii din Liban sunt nevoiți să folosească două fusuri orare diferite din cauza unei dispute între autorităţile politice şi autoritățile religioase legate de momentul în care ceasurile vor reveni la ora de vară.

Najib Mikati, premierul interimar din Liban, a anunţat recent că ora de vară va începe la sfârşitul lunii sfinte a Ramadanului (21 aprilie 2023) pentru a le permite musulmanilor să îşi încheie postul mai repede. Dacă ora rămâne neschimbată, cetățenii musulmanii îşi vor întrerupe postul în jurul orei 18:00, în loc de ora 19:00, ora la care apune soarele.

În ciuda anunțului său, autoritățile creștine din Liban a informat că nu vor ţine cont de această decizie, calificând-o drept „surprinzătoare”, motiv pentru care vor trece la ora de vară în ultima duminică din luna martie, relatează BBC.

Potrivit sursei citate anterior, deja unele instituţii publice, organizații importante din Liban și posturi de televiziune au trecut la ora de vară, în timp ce alte instituții au rămas la ora de iarnă, motiv pentru care mulţi libanezi au fost nevoiţi să jongleze între programul de lucru şi orarul şcolar în fusuri orare diferite. De altfel, cetățenii libanezi au fost încurcați și din cauza telefoanelor mobile şi a altor dispozitive electronice care trec automat la ora de vară pentru că operatorilor nu li s-a spus nimic despre decizia Guvernului de la Beirut.

Middle East Airlines, transportatorul aerian naţional, a decis să facă un compromis: ceasurile şi alte dispozitive electronice vor rămâne la ora de iarnă, dar orele de zbor vor fi ajustate pentru a evita perturbarea orarelor internaţionale.

Când începe Ramanadul în acest an?

Calendarul islamic urmează fazele lunii, cunoscute în mod obișnuit sub numele de ciclu lunar. Ca urmare, luna sfântă a Ramadanului cade cu aproximativ zece zile mai devreme în fiecare an în calendarul gregorian. Data de începere a Ramadanului din acest an este miercuri, 22 martie 2023, după observarea lunii peste Mecca. Cu o durată de 30 de zile, Ramadanul se va încheia vineri, 21 aprilie 2023, iar zilele de sărbătoare ale Eid al-Fitr încep sâmbătă, 22 aprilie 2023 sau duminică, 23 aprilie 2023.

Eid al-Fitr, care înseamnă „Festivalul ruperii postului”, este sărbătoarea importantă care urmează lunii sfinte a Ramadanului. Sărbătorit timp de până la trei zile, Eid al-Fitr nu începe până la vederea lunii, deși este de așteptat să înceapă sâmbătă, 22 aprilie sau duminică, 23 aprilie 2023. Este un timp pentru mari sărbători, oferirea de cadouri pentru copii și petrecerea timpului cu cei mai dragi ție, potrivit informațiilor de pe site-ul web Muslim Aid Serving Humanity.