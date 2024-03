Un personaj cheie, care a preferat să rămână în umbră, a oferit sprijinul necesar pentru Simona Halep. În timpul bătăliei sale cu ITIA la TAS! Acum, el iese la lumină și dezvăluie detalii despre controversatul caz de dopaj al româncei, subliniind că aceasta „a suferit daune ireparabile”.

Decizia TAS de a reduce suspendarea Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni a fost primită cu bucurie, deoarece înseamnă că sportiva se va întoarce pe teren în curând. Cu toate acestea, perioada dificilă prin care a trecut Simona nu poate fi subestimată.

Ahmad Nassar, directorul executiv al Asociației Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA), a subliniat că românca a suferit consecințe serioase. Pe parcursul procesului de dopaj. În ciuda deciziei favorabile în cazul său, pierderea punctelor din clasament, absența de pe teren, pierderea premiilor în bani și impactul negativ asupra reputației ei sunt aspecte care nu pot fi remediate și care au afectat-o profund pe sportiva româncă.

Nassar spune că este bucuros că Simona poate, în sfârșit, să treacă peste acest capitol dificil. El a recunoscut că apelul ei, care s-a încheiat cu succes, nu poate să compenseze timpul pierdut. Și nici să șteargă tulburările cu care s-a confruntat în ultima vreme.

Am avut, de asemenea, avocați independenți în așteptare pentru a ne ajuta cu orice aspect al apelului. Așa cum am fi făcut-o, am făcut-o și o vom face pentru orice jucător și așa cum nimeni altcineva din cadrul lumii tenisului (turnee, federații, Slam-uri etc.) nu a făcut-o. Acesta este un alt motiv pentru care PTPA este atât de necesară – nimeni altcineva nu încearcă măcar să umple această lacună din sistem.

După cum am menționat, prioritatea noastră este de a ne asigura că drepturile jucătorilor la un proces echitabil și la recurs sunt protejate și susținute de forurile tenisului. În timp ce colaborăm cu ITIA, și facem presiuni pentru îmbunătățiri echitabile ale sistemului antidoping din tenis, este important să înțelegem modul în care sistemul actual protejează și, uneori, nu protejează drepturile jucătorilor.

Novak este pasionat de sprijinirea colegilor săi jucători, așa cum o demonstrează co-fondarea PTPA, serviciile sale în Comitetul nostru executiv și numeroasele cazuri în care a sprijinit direct sportivii aflați în dificultate. S-a implicat activ în discuțiile noastre despre starea sistemului anti-doping din tenis și despre îmbunătățirile sensibile care ar putea fi aduse în beneficiul tuturor jucătorilor”, a declarat Ahmad Nassar, potrivit iAMsport.ro.