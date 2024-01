Care sunt principalele investiții pe care le-ați realizat până în prezent?

Omer Susli: Achizițiile sunt numeroase și cu potențial mare. În 2022, capul de afiș a fost Vitantis Shopping Center, pe care l-am cumpărat de la fondul de investiții Revetas Capital. Este unul dintre cele mai mari, mai vizitate centre comerciale din București și cu cele mai accesibile prețuri. O altă tranzacție de succes a anului 2022, a fost River Plaza Mall, din Râmnicu Vâlcea, cumpărat de la Sonae Sierra. Aceste două achiziții se alătură proiectului de retail Bistrița Retail Park, Brico Depot Craiova. Dar și celor cinci proiecte imobiliare cumpărate în 2021 în Tulcea, Râmnicu Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin și Bârlad, de la dezvoltatorul Portico Investments, și nu numai. În total valoarea portofoliului de retail este de peste 200 milioane de euro.

Care au fost cele mai mari realizări din ultimii ani?

Omer Susli: Consider că proiectele Vitantis Shopping Center și River Plaza Mall sunt în plină dezvoltare și rezultatele nu încetează să apară. Sunt încântat că am reușit să repun aceste două asset-uri pe lista preferințelor clienților locali și nu numai. A fost o provocare, pe care am îmbrățișat-o cu mult aplomb și nu am niciun regret. Dacă aș face o retrospectivă asupra multitudinii situațiilor ce se pot ivi în derularea afacerilor, aș spune că nu există eșecuri, ci doar direcții noi spre care să te îndrepți. Cu certitudine însă pot spune că, de-a lungul timpului, am învățat că optimismul și perseverența în muncă sunt calea spre cheia succesului.

Ce investiții aveți în sectorul imobiliar, atât în țară, cât și în străinătate?

Omer Susli: Pe lângă investițiile imobiliare menționate mai sus, mai am în portofoliu rețeaua de magazine de mobilier și decorațiuni interioare Homelux. La aceasta se adaugă și alte companii din diverse domenii. Precum Romtextil, fabrică care produce fire și fibre textile, big bag-uri, și care funcționează 365 din 365 de zile încă din anul 1993. De asemenea, mai dețin și fabrica Tempo Invest, specializată în producția de carbonat de calciu și transportul rutier, și agenția de turism Travel Tips. De asemenea, sunt interesat de bursă și dețin plasamente la Hidroelectrica, Banca Transilvania, Nuclearelectrica și Transelectrica.

În ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Omer Susli: În momentul de față, mă focusez să ajung la un portofoliu de proiecte imobiliare de peste 500 de milioane de euro. Vizez proiecte cu potențial, pe care să le pot dezvolta și ridica la adevărata lor valoare. Un alt obiectiv pe care îl urmăresc este căutarea de terenuri pentru proiecte logistice în București, Ploiești, Giurgiu, Călărași și Buzău. Scopul este de a găsi spații pentru a dezvolta noi capacități pentru business-urile pe care le dețin. De asemenea, sectorul energiei verde este atractiv. Motiv pentru care deja dezvoltăm proiecte de producție energie verde în toată țară. În prezent amplasăm panouri fotovoltaice pe toate acoperișurile clădirilor pe care le deținem. Sperăm ca, până la sfârșitul anului 2024, să finalizăm. Nu în ultimul rând, avem proiecte sustenabile în Dobrogea, constând în parcuri fotovoltaice și eoliene.

Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță?

Omer Susli: Îmi place golful, este o pasiune pe care o întrețin de câte ori pot. În privința călătoriilor, pot spune că, de-a lungul timpului, am deprins plăcerea călătoriilor în Statele Unite, unde mă bucur din plin de experiența americană alături de familie. Îmi place să călătoresc și să descopăr lucruri și locuri noi, dar și oportunități de afaceri. Totodată, sunt întotdeauna interesat și bucuros să fac acte caritabile.