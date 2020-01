Lia Olguța Vasilescu a lansat o ipoteză care provoacă cutremur printre români. Dezvăluirea ei pornește de la dorința

„Acum intelegeti de ce vor anticipate? Pentru ca de la jumatatea anului nu doar ca nu mai vor sa faca majorarile de pensii si salarii care sunt aprobate prin lege, dar vor sa TAIE. Dau vina pe deficitul bugetar! Pai a cui e vina ca aveti un deficit halucinant de mare? A PSD? Nu! Ca PSD a tinut deficitul sub 3 la suta in fiecare dintre cei 3 ani de guvernare si la plecare era 2,8! A cui e vina ca va imprumutati in nestire si la dobanzi nepermis de mari? A PSD? Nu! Ca PSD se imprumuta la jumatate din cat o faceti voi, cei care ne acuzati ca vor plati datoriile si copiii nostri, iar acum va faceti ca ploua! Cat tupeu! Va ard degetele sa taiati veniturile romanilor, ca in 2010, si singurul lucru care va opreste e teama de votul popular! De asta vreti sa devansati alegerile! Ca voi aveti „masuri dure de luat” si „curea de strans”, a comentat Lia Olguța Vasilescu.

Precizări extrem de grave ale premierului

Postarea ei a pornit de la un articol publicat pe siteul Capital prin care se spunea că „La anul strângem toți cureaua”. Concret, este vorba despre precizările făcute de Ludovic Orban legate de nivelul deficitului bugetar, dar mai ales de consecințele care se vor face resimțite abia la anul. El a ținut să reitereze faptul că deficitul a fost lăsat de PSD, fără facă nimic bun pentru oameni.