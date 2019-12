Lia Olguța Vasilescu s-a enervat grav după ce Violeta Alexandru a atacat în public legea pensiilor. Actualul ministru al Muncii a spus că aceasta produce inechități grave în sistem, lucru care a scos-o din minți pe social democrată. Aceasta s-a dezlănțuit pur și simplu la Antena 3.

„Pe mine mă îngrijorează lipsa de profesionalism a doamnei ministru actual al Muncii. În primul rând că dumneaei nu ştie că noua Lege a pensiilor nu se aplică decât etapizat. Adică, anul acesta şi anul viitor, creşte doar punctul de pensie. Apoi, toate acele inechităţi despre care vorbeşte dumneaei că nu au fost corectate nu pot fi aplicate până în 2021, doar de atunci va trebui să se recalculeze toate pensiile aflate în plată. Deci este sarcina dumneaei ca, începând de anul viitor, să înceapă recalcularea pensiilor pe noua Lege a pensiilor, care va corecta toate inechităţile care sunt în sistem. Este evident că oamenii se plâng de inechităţi, dar acestea nu sunt generate de noua Lege a pensiilor, care nici nu a fost aplicată. Tocmai cea nouă corectează inechitățile”, a declarat Olguța Vasilescu, în direct la Antena 3.

Violeta Alexandru, pusă la colț de Olguța Vasilescu

Olguța Vasilescu a continuat să o atace fără menajamente pe actuala șefă de la Muncă. Spune despre aceasta că nu cunoaște absolut deloc legea, dar nici problemele din minister. „Am văzut nişte lucruri absolut stupide, spuse în spaţiul public de doamna ministru. Mă îngrijorează. Nu face distincţie între o pensie de invaliditate şi o indemnizaţie pentru persoane cu handicap. În capul dumneaei este, aşa, o furtună generală. Nu a înţeles nimic din ce se întâmplă cu dumneaei în ministerul respectiv. Eu înţeleg ce vor să facă, într-un final, şi anume că nu vor să aplice această nouă Lege a pensiilor care presupune, anul viitor, o creştere a punctului de pensie cu 40%. Și să nu mai spună nimeni că nu sunt bani pentru că această majorare înseamnă 16 miliarde de lei.

Noi, în 2016, când aveam un PIB cu o treime mai mic, în România, aveam un deficit pe Fondul de Pensii de 16 miliarde. Statul punea 16 miliarde în plus ca să acopere necesarul pentru Legea pensiilor de atunci. Acum avem un deficit de 2 miliarde de lei. Toată legislaţia este corelată. Dacă vor aplica legea care este în Parlament şi vor incrimina din nou infracţiunea de stopaj la sursă, pentru aproape 2 milioane de oameni, pentru care nu se plătesc contribuţiile la ora actuală, se vor plăti atunci. Se va genera un excedent la Fondul de Pensii, nu un deficit. Acum să vină să spună că va face o nouă Lege a pensiilor, când ea habar nu are ce presupune legea asta…”, a mai spus Olguța Vasilescu.

Dezvăluiri din ministerul Muncii

Olguța Vasilescu a continuat seria dezvăluirilor din interiorul ministerului, dar și atacurile la adresa actualului ministru. „Doamna ministru nu ştiu cum o fi ajuns ministru că nu are nicio legătură şi nu încearcă să învețe nimic despre legislaţia pe care va trebui să o aplice. Are mari probleme şi mi-e groază să mă gândesc cum o va aplica, dumneaei trebuind să vegheze la recalculare a peste 5 milioane de pensii. Am văzut că şi-a luat şi ajutoare. Astăzi, un fost cântăreţ a ajuns secretar de stat în Ministerul Muncii. Este bine. Au adus specialiştii de care au nevoie”, a mai spus fostul ministru, conform sursei citate.

