Octavian Berceanu, comisarul-șef al Gărzii Naționale de Mediu, a explicat, marți seara, la Digi24 despre incidentele de la Petromidia și Azomureș, explicând că există 234 de întreprinderi din România care reprezintă un risc mare de poluare.

Berceanu spune că acestea sunt controlate anual, însă se pot întâmpla accidente, pentru că deși totul e bine din punct de vedere al logisticii, mereu există un „Dorel” care într-un moment critic nu va pune degetul pe buton să oprească instalațiile. Chiar dacă primesc avertismente de la senzorii de siguranță, acești „Dorei” nu iau nicio măsură, mai transmite șeful Gărzii de Mediu.

Ca să vă prezint o imagine de ce se întâmplă cu aceste echipamente industriale, vă spun că noi, la nivelul țării avem 234 de echipamente, de întreprinderi care au un risc mare de poluare. Noi controlăm în fiecare an toate aceste 234 de obiective cu pericol mare de poluare. Am controlat până acum 143 din aceste obiective. Petromidia și Azomureș erau controlate. Controalele astea înseamnă Gardă de Mediu, ISU și alte instituții care se ocupă de control.

Pe lângă aceste 143 de controale pe care le-am făcut, din proprie inițiativă, noi am mai făcut în acest an 86 de controale pe obiectivele astea. Am dublat practic unele controale, ca să vedem ce se întâmplă, a explicat Berceanu la Digi 24.