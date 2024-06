După cum a transmis managerul SmartPoint, unul dintre cele mai importante proiecte anuale este BlackFriday. Pentru acesta se fac pregătiri pe tot parcursul anului.

Întrebare: Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Răspuns: „Unul dintre cele mai complexe și importante proiecte de comunicare pe care le coordonăm la nivelul unui an este legat de cel mai important eveniment de shopping din an, Black Friday. Astfel, încheiem tot timpul anul în forță din punctul de vedere al ritmului de activitate, care aduce mereu un plus de adrenalină și e și una dintre perioadele noastre preferate din an în care este implicată întreaga echipă de comunicare.”

Cel mai important proiect

Întrebare: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Răspuns: „Noi suntem o agenție independentă cu prezență regională. Pe lângă headquarter-ul din București, avem birouri și în regiunea Adria, cu activitate mai mare în Serbia și Croația unde avem aceeași structură de comunicare integrată ca în România. Din acest punct de vedere, ne uităm la proiectele și clienții care au nevoie să acopere întreaga regiune.

Cel mai complex proiect de comunicare pe care l-am derulat în toate țările în care activăm a implicat o serie de proiecte de inovație în tehnologie finanțate prin fondurile de coeziune ale UE, care aveau nevoie de o promovare națională în fiecare țară. În România, proiectul comunicat a fost Parcul fotovoltaic și eolian din cadrul Cluj Innovation Parc, un laborator experimental care permite creşterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul energiilor alternative.”

2024, un an al creșterii

Întrebare: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2024?

Răspuns: „Comparativ cu perioada anterioară, anul trecut activitatea noastră a continuat într-un ritm și mai alert și în care ne-am testat resursele pe care le-am antrenat în pandemie. Prin urmare, ne uităm la un an de creștere și în 2024, care va fi poate și cel mai bun la nivel de industrie, datorită tendinței de diversificare și integrare în piață.

Pentru noi, unul dintre proiectele pe care punem accent este legat de amplificarea campaniilor integrate în care folosim o aplicați de marketing experiențial, dezvoltată in-house, care folosește tehnologii AI în interacțiunea cu clienții finali printr-un proces de gamification.”

Provocările întâmpinate

Întrebare: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Răspuns: „Presiunea constantă pe marje în industria de comunicare nu este o noutate, dar ultimii doi trei ani au fost speciali prin efectul combinat al inflației, care a generat presiuni pe toate costurile de intrare ale agenției, cu criza energetică care a amplificat impactul și războiul care a avut un efect mai mare asupra anumitor industrii decât asupra altora.”

Întrebare: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Răspuns: „Să citească mult și să adopte un mindset care pune accent pe învățare continuă și adaptabilitate.”

Viziuni pentru viitor

Întrebare: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Răspuns: „Cu siguranță schimbările majore vor veni din aplicarea tehnologiei și în special a inteligenței artificiale generative în procesul comunicării. Cred că tehnologia poate ajuta mult și industria va beneficia de avantajele ei, în marketing fiind prezentă de mult mai mult timp. Poate simplifica unele procese, de analiză de exemplu sau poate deschide ușa unor oportunități inexistente până acum.”

Întrebare: Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

„Cred mult în puterea echipei și, pentru a o valorifica la adevărata valoare, este nevoie ca fiecare membru să simtă că are autonomie și competență, iar cele două nu sunt compatibile cu o abordare de micromanagement.”