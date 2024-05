Observarea Pământului ar putea conduce la o creștere economică majoră

Observarea Pământului (Earth Observation – EO) reprezintă colectarea, analiza și prezentarea de date pentru a înțelege mai bine planeta noastră. Observațiile Pământului pot fi realizate la nivel local, la sol, sau pot fi obținute de pe platforme de teledetecție, cum ar fi sateliții.

Amplifying the Global Value of Earth Observation, publicat în colaborare cu Deloitte, integrează perspectivele unui grup de 40 de lideri din industrie, tehnologie și climă, angajați să creeze valoare durabilă prin aplicații EO.

Raportul analizează potențialul economic al tehnologiilor EO în diferite sectoare și arată cum creșterea adoptării lor la nivel mondial ar putea propulsa trecerea la o economie globală pozitivă pentru natură și emisii net zero, scrie Eurasiareviw.

„Observarea Pământului este o componentă vitală a celei de-a patra revoluții industriale”, a declarat Jeremy Jurgens, director general și șeful Centrului pentru a patra revoluție industrială în cadrul FEM. „Converge cu inteligența artificială și tehnologia climatică pentru a oferi un set de instrumente puternice pentru prosperitatea economică și creșterea durabilă”, susține acesta.

În timp ce șase sectoare vor capta 94% din valoarea economică proiectată a OE – agricultura; mineritul, petrolul și gazele; guvern; electricitate; lanțul de aprovizionare și transport; asigurări și servicii financiare – organizațiile din aproape toate sectoarele și industriile pot beneficia de ele.

Datele EO aduc beneficii directe de mediu care se traduc în cele economice indirecte

Cheia acestui lucru este valoarea dublă pe care o oferă datele EO prin beneficii directe de mediu care se traduc în cele economice indirecte.

De exemplu, în industria agriculturii, echiparea fermierilor cu informații mai bune despre sănătatea plantelor poate îmbunătăți randamentul culturilor în timp ce fertilizează și irigă într-un mod mai durabil.

În cadrul serviciilor financiare, în special al furnizorilor de asigurări, datele EO pot ajuta organizațiile să înțeleagă și să atenueze riscurile de mediu, pentru a include adaptarea deciziilor de investiții pentru a favoriza activele durabile din punct de vedere ecologic. Acestea și alte exemple arată cum deciziile bazate pe date pot beneficia atât de mediu, cât și de rezultatul final.

„Pe măsură ce datele EO se apropie de accesibilitatea generală, organizațiile din aproape toate industriile vor beneficia de aceste informații valoroase despre sustenabilitate”, a declarat Jennifer Steinmann, liderul Deloitte Global Sustainability. „Datele Pământului pot juca un rol esențial în a ajuta organizațiile să înțeleagă impactul și dependențele de natură, să respecte reglementările de durabilitate și să modeleze strategii care contribuie la o economie pozitivă pentru natură și zero”, adaugă el.

Valoarea globală a datelor EO ar putea crește de la 266 de miliarde de dolari, la peste 700 de miliarde de dolari în șase ani

Potrivit raportului, valoarea globală a datelor EO ar putea crește de la 266 de miliarde de dolari, în prezent, la puțin peste 700 de miliarde de dolari în șase ani – ceea ce rivalizează cu PIB-ul unei economii medii precum Belgia (628 de miliarde de dolari) – și ar putea adăuga o contribuție de trilioane la PIB-ul global între anii 2023 și 2030.

Regiunea Asia-Pacific este gata să capteze cea mai mare parte din valoarea EO până în 2030, atingând o valoare potențială de 315 miliarde USD, în timp ce Africa și America de Sud pot realiza cea mai mare creștere procentuală.

În plus, datele EO au potențialul de a elimina 2 gigatone de emisii de gaze cu efect de seră în fiecare an.

Există și bariere

O absorbție sporită a utilizării datelor EO ar putea stimula inovația, ar putea stimula eficiența și ar putea ajuta liderii să gestioneze mai bine riscurile.

Deși promisiunea acestor tehnologii este foarte mare, creșterea adoptării lor în sectoare și zone geografice nu este lipsită de provocări, potrivit noului raport.

Barierele includ cunoașterea limitată a aplicațiilor EO, standardele fragmentate și dificultatea de a naviga pe piața complexă EO – toate acestea pot duce la limitarea adoptării acestei tehnologii la nivel global.