Uniunea Europeană, departe de obiectivele sale climatice

Potrivit unui studiu realizat de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), există un decalaj alarmant între infrastructura actuală de încărcare și cea necesară pentru a atinge obiectivele climatice ale Europei până în 2030.

Vânzările de mașini electrice au accelerat în ultimii ani. Acestea au crescut de 18 ori între 2017 și 2023 și de trei ori mai rapid decât instalarea de puncte de încărcare în aceeași perioadă, se menționează în raportul ACEA.

Cu toate acestea, potrivit ACEA, instalarea stațiilor de încărcare trebuie să se accelereze pentru ca UE să își atingă obiectivele climatice.

„Avem nevoie de adoptarea în masă a mașinilor electrice pe piața de masă în toate țările UE pentru a atinge obiectivele ambițioase de reducere a emisiilor de CO2 ale Europei. Acest lucru nu se va întâmpla fără o disponibilitate generalizată a infrastructurii publice de încărcare în întreaga regiune”, a declarat directorul general al ACEA, Sigrid de Vries.

De câte stații de încărcare ar mai avea nevoie UE?

În Uniunea Europeană există în total 630.000 de stații de încărcare.

Conform Comisiei Europene, ar trebui să fie instalate 3,5 milioane de puncte de încărcare până în 2030. Acest lucru se traduce prin instalarea a aproximativ 410.000 de puncte de încărcare publice pe an (sau aproape 8.000 pe săptămână), se menționează în raport, adăugând că anul trecut numărul acestora a fost de 150.000 (sau mai puțin de 3.000 pe săptămână, în medie).

În plus, conform estimărilor asociației, continentul are nevoie de un număr impresionant de 8,8 milioane de puncte de încărcare pentru mașinile electrice până în 2030 pentru a-și îndeplini obiectivele climatice. Pentru a atinge acest obiectiv, UE trebuie să aibă 1,2 milioane de încărcătoare instalate în fiecare an (sau mai mult de 22.000 pe săptămână), ceea ce reprezintă opt ori rata actuală.

Potrivit lui de Vries, „investițiile în infrastructura publică de încărcare trebuie să fie accelerate de urgență dacă vrem să reducem decalajul de infrastructură și să atingem obiectivele climatice”.

Curtea de Conturi Europeană (ECA) a publicat, de asemenea, un raport în care solicită o stimulare a infrastructurii de încărcare pe întregul continent. Acesta a observat că există diferențe semnificative între diferitele țări. Șaptezeci la sută dintre punctele de încărcare se află în Franța, Germania și Țările de Jos.