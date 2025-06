Piața imobiliară din România a intrat într-o nouă eră, odată cu implementarea standardelor europene nZEB. Toate clădirile noi trebuie să fie eficiente energetic, având un consum aproape de zero. În sprijinul dezvoltatorilor vin soluții tehnologice inovatoare, prezentate recent la un târg specializat din București.

Vizitatorii au putut vedea roboți care zidesc singuri, panouri fonoabsorbante inovatoare și acoperișuri verzi, menite să reducă factura la energie.

Una dintre cele mai spectaculoase inovații prezentate a fost un robot specializat în lucrări de zidărie. Acest utilaj poate funcționa în orice anotimp, indiferent de vreme, atât în spații închise, cât și în aer liber.

Pe un șantier demonstrativ, robotul a reușit să construiască o structură în doar zece minute. Poate acoperi aproximativ 10 metri pătrați de zidărie pe oră, performanță care ar reduce timpul de lucru pe șantiere.

Utilajul este asistat de doi operatori – unul asigură materia primă, iar celălalt supraveghează partea tehnică și de programare.

Răzvan Boșomoiu, directorul unei companii implicate în proiect, a explicat:

„Nu vine să înlocuiască ceva, ci să umple o lipsă pe care o simțeam foarte acut, toată lumea în industrie. Are doi asistenți: una care se asigură că are materie primă și cealaltă care îl asistă în partea de IT. El își face niște măsurători, un plan”, spune el.