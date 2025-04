Astfel, dezvoltatorii imobiliari vor fi nevoiți să construiască o locuință eficiente energetic pentru a se adapta noilor cerințe ale cumpărătorilor din segmentul rezidențial premium. Apoi, să le multiplice.

“În prezent, există un număr limitat de locunițe cu un consum redus la energie și cu tehnologii inovatoare, în oferta dezvoltatorilor imobiliari. O astfel de casă, cu încălzire în pardoseală, răcire în tavan, sistem de ventilație, dar și automatizări smart home printre care iluminat aplicație și sistem de climatizare controlat digital, costă între 400.000 și 850.000 de euro, în funcție de suprafața utilă și numărul de camere. Însă în viitorul apropiat vor apărea și locuințe eficiente energetic mai accesibile.

Cât despre blocurile de apartamente, construcțiile noi cu standardul nZEB (nearly Zero-Energy Building – casă cu consum de energie aproape zero) sunt aproape inexistente. Totuși, tranziția către locuințe performante energetic, cu facturi zero la utilități, este inevitabilă și va avea loc mai repede decât ne așteptăm toți din domeniu.

Pentru mulți români, casa ideală este un ecosistem inteligent, cu un consum redus cu cel puțin 50% sau chiar care se autosusține complet energetic, dar și cu facilități smart home, cu un control al temperaturii de pe telefon, cu stație de încărcare pentru mașină electrică și inclusiv cu o pisicină cu apă încălzită iarna.

Dezvoltatorii imobiliari vor fi nevoiți să construiască case și chiar și blocuri cu aceste facilități, mai ales că românii devin mai exigenți și caută soluții care să le asigure facturi mai mici pentru a putea avea o calitate a vieții mai ridicată”, declară Sorin Lăpădatu, fondator NEXO Group, din care fac parte Nexo Imobiliare și Nexo InstalConstruct.