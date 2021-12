Într-o postare pe contul personal de socializare, Oana Roman vine cu informații de ultimă oră. Vedeta susține că starea ei de sănătate nu este una foarte bună. Chiar dacă este vaccinată, vedeta și-a făcut un test de COVID pentru a fi sigură că nu este infectată, iar rezultatul a fost negativ. În final, ea a mai adăugat că de fapt este vorba despre o răceală puternică dn cauza căreia nu se poate ridica din pat și speră că își va reveni repede.

”Nu e COVID-19, dar mă simt foarte rău. Sunt mega răcită. Stau la pat, asta e! Nu am mai răcit de mulți ani, sper să-mi revin repede”, a spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

După ce a făcut publică starea sa de sănătate, fanii Oanei Roman s-au arătat imediat îngrijorați. Mulți au reacționat prin mesaje de încurajare, pentru care Oana a ținut să le mulțumească în mod public. ”Vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele de sănătate pe care mi le trimiteți”, le-a transmis fiica lui Petre Roman.

Oana Roman are din nou probleme de sănătate

De menționat este faptul că nu este prima oară când Oana Roman se confruntă cu probleme de sănătate. În urmă cu aproape două luni, vedeta a ajuns într-o altă situație dificilă. Mai exact, la vremea acea, un rezultat al analizelor a speriat-o pe vedetă, motiv pentru care a decis să îl repete, lucru care a asigurat-o că se află în afara oricărui pericol.

Ea a făcut atuni un CT, iar rezultatul a speriat-o, în final însă, rezultatul celui de-al doilea CT a ieșit bun, iar suspiciunile vedetei nu au fost confirmate. Pe de altă parte, Oana Roman susține că a tras o sperietură fără precedent după aceast eveniment neplăcut.

”În urma analizei Computer Tomograf făcută acum două săptămâni, despre care v-am vorbit atunci, am observat în rezultatul scris ceva ce mi-a pus semne de întrebare nu numai mie. Azi când am citit rezultatul am decis că trebuie să mai fac o analiză pentru a vedeta dacă această suspiciune se confirmă sau nu.

Am făcut de urgență un nou CT. Rezultatul a fost ok și nu a confirmat suspiciunea. Dar pentru câteva ore, pământul mi-a fugit de sub picioare! A fost cumplit”, anunța Oana Roman pe Instagram.