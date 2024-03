Oana Roman și-a informat urmăritorii că are nevoie de liniște, dar și de timp. Astfel, spune ea, a ales o „evadare de acasă pentru un pic de liniște”. Vedeta spune că vrea să se adune și apoi să meargă „mai departe cu toate”.

Vedeta are nevoie de timp ca să poată să își revină. Totodată, aceasta le-a mulțumit urmăritorilor săi că îi sunt alături.

Amintim că mama vedetei, Mioara Roman, s-a stins din viață în urmă cu câteva zile. În ziua de luni se face o săptămână de când aceasta a fost condusă pe ultimul drum. Pierderea suferită de vedetă a fost și este în continuare una dureroasă.

Anterior, vedeta a împărtășit amintiri și lecții de viață prețioase pe care le-a primit de la mama sa. Este vorba despre o întâmplare din copilăria sa care a lăsat o amprentă adâncă asupra ei și de pe urma căreia a învățat o lecție valoroasă, sub îndrumarea mamei sale.

Într-un mesaj emoționant, vedeta a transmis cuvintele care o reprezentau pe mama sa.

Lecția de viață pe care Oana Roman a primit-o de la mama sa a fost una dintre cele mai dificile și totodată prețioase. Într-un moment din copilăria ei, când Oana a vorbit cu superioritate față de guvernantă, Mioara Roman i-a oferit o corecție fermă și a transmis un mesaj profund.

„Cea mai dură lecție de viață pe care am învățat-o de la mama a fost și singura oară când mi-a dat un pic de bătaie, în momentul în care, fără să îmi dau seama, am vorbit un pic pe nas cu guvernanta mea, pe care eu de altfel am iubit-o și am adorat-o”, a declarat Oana Roman, pentru WOWbiz.