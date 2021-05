Invitată în cadrul emisiunii prezentată de Andreea Mantea, Oana Roman a cedat și, cu lacrimi în ochi, a făcut mărturii sfâșietoare despre un subiect pe care nu l-a mai abordat până acum astfel. Potrivit declarațiilor sale, familia reprezintă cea mai grea povară pe care o duce.

De mai bine de trei luni, cât timp s-a scurs de la divorțul de Marius Elisei, Oana Roman locuiește împreună cu fiica și mama sa. Isa, fetița pe care o are cu fostul soț, încă nu s-a obișnuit cu separarea adulților și are nevoie de multă atenție. Pe de altă parte, Mioara Roman, în vârstă de 81 de ani, se confruntă și ea cu diferite afecțiuni, iar fata sa cea mică este cea care se ocupă mai mult de ea, potrivit cancan.ro

Drama prin care trece Oana Roman

La un moment dat, în film ce filma pentru reality show-ul Andreei Mantea, fosta prezentatoare a izbucnit în lacrimi și a spus: “Familia mea este cea mai grea povară pe care o duc”.

De câteva săptămâni, Mioara Roman a părăsit centrul modern pentru persoanele vârstnice diagnosticate cu diferite boli unde a fost internată, însă, din nefericire, este nevoită să ia un tratament format din numeroase pastile. “ Voiam să vă arăt ceva. O pungă plină de medicamente. Astea îi ajung două luni. Cred că sunt 20 de cutii de medicamente. Asta este!”, a spus fiica lui Petre Roman pe Instagram.

“Înainte ca mama sa facă recuperare nu era foarte bine si nu arăta ok. Sunt mandră că după o lună de tratament, mama arată asa la 81 de ani. Azi am mers împreună la coafor și mi s-a părut atat de elegantă și distinsă și mult mai în formă. I-am făcut cadou de ziua ei acest sacou superb și am avut o mare plăcere să ne facă Isa o poză. E o poză făcută în zi Sfântă și sunt tare liniștită în suflet că mama e bine și fac pentru ea tot ce pot”, a transmis Oana Roman pe Instagram, după ce mama ei s-a întors acasă de la centrul de recuperare unde a stat două luni.