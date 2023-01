Oana Roman a avut parte de momente extrem de neplăcute care au făcut-o să explodeze chiar de ziua sa onomastică. Vedeta a ținut să spună clar că nu mai are puterea să treacă peste anumite lucruri și că se simte epuizată psihic. Motivul este legat de răutățile celor din jur.

Oana Roman nu a vrut să își sărbătorească ziua onomastică, care a avut loc ieri, pe 7 ianuarie, de Sfântul Ion. Ea a susținut că o încearcă o lehamite de lumea înconjurătoare. Mai mult chiar, vedeta și-a propus să ia o pauză și să nu se mai gândească la oameni.

A obosit de atâta răutate și de atâția neoameni

Ea a dezvăluit că se lovește din ce în ce mai des de persoane lipsite de empatie, de glume nesărate și răutăți gratuite. Oana Roman a spus că nu mai suportă să vadă cât de jos pot ajunge anumite persoane doar pentru a se distra pe seama altora. Chiar dacă nu a spus clar cine sau ce mai exact a supărat-o, Oana Roman a dat câteva detalii legate de starea sa de spirit.

„Știți că sunt sinceră cu voi. Azi este ziua mea de nume și nu, azi nu am chef de nimic. Pur și simplu am obosit. Vacanța asta de iarnă m-a secat de puteri. Și am obosit de atâta răutate, de atâta ură, de atât dispreț, de atâtea glume proaste, de atâta frustrare, de atât primitivism, de atâția neoameni. Am obosit! Măcar un pic iau pauză. Mulțumesc pentru urări”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman, îngrijorată din cauza stării de sănătate a mamei ei

Oana speră ca anul 2023 să aducă mai multe lucruri pozitive în viața ei, având în vedere că 2022 a fost unul destul de greu. Îngrijorarea pentru starea de sănătate a mamei sale și-a pus amprenta asupra vedetei, aceasta declarând că a epuizat-o psihic.

Cu toate că nu a sărbătorit ziua de nume, Oana Roman a dezvăluit că a stat până la 4 dimineața și a urmărit un film. În plus, ea a s-a răsfățat și a mâncat sushi.

„Azi noapte am stat până la 4 dimineața să văd acest serial. E dark, nu este pentru suflete sensibile dar este super bine făcut. Mi-a plăcut mult și m-a ținut în priză până în ultimul minut”, a dezvăluit fiica lui Petre Roman tuturor celor care îi urmăresc contul de Instagram.