Oana Roman a ajuns din nou la spital. Prezentatoarea TV a mărturisit că se teme că o problemă de sănătate gravă cu care s-a confruntat în trecut a revenit. Fiica lui Petre Roman nu are niciun moment de liniște. Dacă starea de sănătate a mamei sale s-a stabilizat, acum, din nefericire, Oana este cea care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceasta a mărturisit, printr-o postare pe Instagram că nu se simte deloc bine în ultimele zile și că luni va merge la spital pentru a-și face un nou set de analize.

Cu doar o zi înainte, Oana Roman a mers împreună cu Marius Elisei și fiica lor, Isabela, la un parc de distracții din apropierea Bucureștiului, unde s-au întâlnit și cu Anda Călin. Se pare că până și iubita lui Liviu Vârciu a observat că Oana nu era în apele ei și a întrebat-o dacă se simte bine.

Ce a pățit Oana Roman?

Cu toate că vedeta speră ca simptomele pe care le are să fie cauzate doar de oboseala acumulată în ultimele zile, având în vedere că a muncit cot la cot cu partenerul său pentru a renova curtea casei în care locuiesc, Oana se gândește că adevărata cauză ar putea fi una cât de poate de serioasă.

„Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele, probabil și oboseala de la toată munca pe care o depunem în curte pentru că muncim singuri, dar chiar și Anda îmi zicea că ce e cu tine că parcă n-ai vlagă, n-ai chef.

M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am făcut de opt – nouă luni, mâine dimineață mă duc la spital, să-mi fac un set de analize, să-mi ia sânge că mi-e să n-am iar probleme”, a spus Oana Roman.

Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat în trecut?

Stresul din ultimele săptămâni ar fi putut declanșa o problemă de sănătate cu care Oana Roman s-a mai confruntat în trecut. Vedeta le-a amintit celor care o urmăresc pe pagina sa de Instagram că, în urmă cu câțiva ani, a avut probleme cu tiroida și că se teme să nu fie aceasta cauza stării sale.

„Probabil că mulți din voi știți că eu am avut probleme cu tiroida, am avut o hipertiroide pe care am tratat-o, de doi ani nu mi-am mai făcut analize, am terminat tratamentul, iar acum tare mi-e că de la multe întâmplări, mult stres, tare mi-e că tiroida mea s-a dereglat iar, de asta vreau să-mi fac analize să știu exact”, a mai spus Oana Roman.

Sursa foto: Facebook, Oana Roman