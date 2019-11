Nimeni nu se aștepta la o asemenea răsturnare de situație. Una dintre veteranele de la Știrile ProTV face o schimbare de proporții. Elena Lasconi a decis să intre în politică. Vizează o funcție extrem de importantă. A decis să candideze la alegerile locale ce vor avea loc în 2020, pentru a deveni primar al orașului Câmpulung Muscel.

Elena Lasconi, una dintre cele mai îndrăgite vedete ale Pro TV, și-a cumpărat în urmă cu 14 ani o casă în Câmpulung Muscel. și de atunci s-a atașat extrem de mult de locul respectiv. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare. Plănuiește de mai multă vreme această mutare.

A creat deja, în urmă cu ceva timp, o pagină Facebook, intitulată ”Elena Lasconi alege Câmpulung”, loc unde vedeta promovează frumusețea zonei respective. „Câmpulung a rămas înghețat în anii ’90. Nu s-a schimbat aproape nimic important de la revoluție încoace. Și nu trebuie să fii expert în urbanism sau politici sociale ca să îți dai seama că la mijloc stă o lipsă crasă de interes din partea autorităților locale. Nu vor să schimbe orașul. Nu vor să facă nimic. Mie îmi plac clădirile istorice din Câmpulung pentru ce ar putea să devină, nu pentru ceea ce sunt. Dar ca să se întâmple asta ar trebui să existe un alt tip de atitudine în primul rând din partea primăriei.”, a declarat Elena Lasconi.

Vedeta are chiar un program bine pus la punct. „Și o să vă dau un exemplu concret: ce pretenții să avem apropo de schimbare, când primarul îi tratează pe oameni, la audiențe, cu aroganța unui vechil. Un stăpân de sclavi. Și nu spun asta pentru că așa am auzit de la cineva, ci pentru că am fost în audiență eu însămi – aveam probleme pe stradă, nu ajungea rețeaua de apă potabilă – și l-am auzit cu urechile mele”, a mai spus Lasconi.

Elena Lasconi a pornit singură în această luptă. Nu vrea să se înscrie în niciun partid. „Ca independent nu e vorba că nu aș avea vreo șansă. Dar eu am lucrat toată viața în echipă. Ca să fii primar și să schimbi lucrurile, trebuie să treci anumite decizii prin Consiliul Local. Și acolo ai nevoie de susținere de mai mult de 50% în consiliu. Și cum să obții acea susținere dacă nu ești într-un partid în care crezi? Analizez toate opțiunile. Încă nu am luat o decizie în ceea ce priveşte aprtidul care să mă susţină”, a încheiat Elena Lasconi, scrie Jurnaldeargeș.

