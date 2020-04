Geanina Ilieş, prezentatoarea emisiunii “Gospodar fără pereche” de pe Pro TV, are un băiat de 13 ani din căsătoria cu fostul soţ, afaceristul Irinel Varga, însă declară că îşi doreşte şi al doilea copil.

“Am fost și voi fi pregatită, oricând, pentru acest moment. Știu că sună ca un clișeu, dar Patrick pentru mine a fost cel mai frumos dar pe care l-am primit de-a lungul vieții. Și mai știu că sunt multe momente importante din viața mea, care mi-au dat un anumit sentiment de realizare și fericire, însă Patrick este mai mult decât mi-aș fi putut dori vreodată. Este cel mai bun copil din lume pentru mine. Tocmai din acest motiv mă gândesc că, pentru noi, încă un copil ne-ar aduce o bucurie. Și sunt sigură că toate lucrurile vin la momentul potrivit”, a povestit Geanina Ilieş într-un interviu pentru Click!.

“Trebuie să fiu conștientă ca unele reacții fac parte din procesul lui de transformare și nu trebuie să intru în panică”

Vedeta Pro TV a povestit cum s-a dezvoltat relaţia ei cu Patrick pe măsură ce băiatul creştea în vârstă:

“Puștiul e foarte ascultător, nu am avut probleme cu el niciodată, dar ca orice adolescent are momentele lui și nu obișnuiesc să-l cicălesc. Cred că asta m-a ajutat foarte mult în preadolescența lui. Să-i înțeleg tranformările, să-l ascult și să nu ridic tonul vocii. Comunicarea mamă-fiu este cea mai importantă din punctul meu de vedere în această perioadă, iar ei au nevoie de foarte multă înțelegere și mult spațiu la vârsta lor.

Au fost, poate, în primii ani (situaţii de criză – n.red.). Între 1 an și 3 ani sunt mai predispuși copiii la astfel de episoade, numai pentru a manipula. Eu, de regulă, am fost mai răbdătoare și mai înțelegătoare, iar la vârsta lui, de 13 ani, nu mai există astfel de momente. Ba mai mult, mi-am asumat faptul că acum voi găsi ușa dormitorului închisă din ce în ce mai des. Este normal, pentru că are nevoie de spațiul lui, iar eu, ca mamă, nu m-am gândit niciodată că trebuie s-o iau ca pe o frustrare. Din contră, trebuie să fiu conștientă ca unele reacții fac parte din procesul lui de transformare și nu trebuie să intru în panică. Patrick este un copil foarte matur pentru vârsta lui, iar discuțiile pe care le avem sunt din toate domeniile. Copiii, la un moment dat, nu mai vor să fie tratați ca niște copii și au nevoie să se simtă validați pentru a-și câștiga încrederea în ei.

În primul rând, nu sunt o mamă cicălitoare, care vrea un copil perfect. Sunt o mamă iubitoare, care își dorește un copil fericit, bun și încrezător în forțele proprii”, scrie click.ro.

Emisiunea “Gospodar fără pereche” nu a fost afectată de pandemie

Geanina Ilieş a oferit detalii şi despre afacerea ei, un salon de infrumuseţare, şi cum a fost aceasta influenţată de starea de urgenţă din România, dar şi despre filmările la “Gospodar fără pereche”:

“Chiar dacă nu am anticipat ce va fi la nivel economic, în luna ianuarie, imediat după Sărbători, am fost foarte inspirată și am decis să vând unul dintre saloane, mai exact clinica, păstrând doar solarul. Întoarcerea în televiziune nu mi-a mai permis să am la fel de mult timp și am decis să păstrez solarul, pe care l-am dotat cu cele mai cerute servicii din clinică, și anume: epilarea definitivă și aparatul preferat al clientelor împotriva celulitei. Practic, am vrut să am doar un singur salon cu cele mai cerute servicii și să vând serviciile pe care nu mai aveam timp să le promovez. Mi-am redus cheltuielile și am decis să merg pe principiul ”less is more”, chiar și în business. A fost o decizie foarte bună pentru mine și recunosc că îmi va fi mult mai ușor atunci când lucrurile vor intra pe un făgaș normal, să gestionez un singur salon cu serviciile preferate ale clientelor.

Emisiunea nu a fost afectată, pentru că filmările s-au terminat cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Sunt în contact direct cu toți gospodarii și telespectatorii emisiunii pe rețelele sociale. În fiecare miercuri i-am obișnuit deja cu prezența mea live pe paginile oficiale, unde dezbatem împreună toate momentele savuroase din emisiune. Oamenii sunt foarte activi în online în acestă perioadă și mă bucur că urmăresc emisiunea într-un număr atât de mare.”