Mihai Mitoșeru trece prin momente dificile. După ce prezentatorul TV de la Antena 1 a ajuns în data de 2 iulie la spital pentru un simplu control de varice, medicii au considerat că prezintă un risc ridicat de deces și l-au dus direct pe masa de operații.

Mihai Mitoșeru este în operație, conform spynews.ro

Trebuie menționat că fosta sa soție și-a pierdut tatăl deoarece suferea de această boală.

Tragedie la Antena 1

A fost tragedie de proporții la Antena 1, după ce mai multe vedete de la Antena 1 au fost confirmate cu coronavirus. Acestea au fost testate pentru COVID-19 după ce acum câteva zile Marcel Pavel a fost dus la spital cu izoleta. Acum, una dintre vedete a anunțat că a scăpat de izolare.

O vedetă a Antena 1 a scăpat de izolare. E vorba de prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva”, Alina Pușcaș, care s-a vindecat după ce a fost infectată cu noul coronavirus. Pușcaș a precizat că nu a avut simptome, dar a trebuit să fie internată pentru că așa prevede legea în ceea ce îi privește pe asimptomatici.

Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” a fost externată marți după ce a stat internată patru zile. De asemenea, Alina Pușcaș nu a transmis virusul și familiei sale.

„Haideți să ne înțelegem, pentru a mia oară. Eu sunt aici internată, asimptomatică fiind, nu pentru că mi-am dorit eu să fiu internată și să stau departe de familie și de casă, ci pentru că așa prevede legea, iar eu nu-mi doresc sub nicio formă să am parte de un dosar penal. Pentru că asta se întâmplă, în cazul în care refuzi să te internezi, chiar dacă ești asimptomatic și nu transmiți boala.

Nu am transmis-o familiei, aleluia, asta este practic cel mai important lucru. Nu fac acum decât să aștept să ma vindec. Se pare că am un organism foarte puternic, spre dezamăgirea multor oameni care consideră că cine știe din ce motive sunt slăbită. Nu sunt slăbită, am analizele foarte bune’, a spus vedeta într-un InstaStory.