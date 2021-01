Lovitură puternică pentru România. O superimportantă țară din Europa interzice ciocolata românească. E vorba de un brand preferat de mulți români și nu numai. Motivul a fost explicat chiar de către un reprezentant al Guvernului acestui stat.

Totul se întâmplă în Italia. Aici, s-a luat decizia de a se retrage de pe rafturi o importantă ciocolată românească. Explicația a fost oferită chiar de Ministerul italian al Sănătăţii. Acesta a lansat un apel către toți cei care au cumpărat ciocolata marca „ROM”. El i-a îndemnat pe cetățeni să aducă această marcă de ciocolată înapoi la magazinele de unde a fost achiziţionată.

Explicația a fost oferită chiar oficial. Într-o notă publicată pe site-ul oficial, Ministerul explică motivul pentru care ciocolata românească ROM va fi retrasă de pe rafturi. Potrivit informațiilor, la mijloc ar fi vorba de o diferenţă între informaţiile de pe eticheta în limba română şi maghiară şi cea tradusă în limba italiană. Mai exacft, este vorba de lista alergenilor, care nu este la fel pe toate etichetele.

Atenție mare la aceste detalii

De altfel, și în România, cumpărătorii au primit o serie de sfaturi când a fost vorba de comercializarea ciocolatei, produselor din ciocolata, produse pe baza de cacao si grasimi vegetale (tablete, figurine etc). Românii trebuie să fie foarte atenți ca etichetele acestor produse trebuie sa contina informații legate de denumirea produsului, numele si adresa producatorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului. In cazul produselor din import se vor inscrie numele si adresa importatorului sau ale distribuitorului inregistrat in Romania, data durabilitatii minimale, cantitatea neta si conditiile de depozitare. Toate produsele din import trebuie sa fie insotite de etichete cu elementele de identificare si informare in limba romana.Pentru ciocolata si produse din ciocolata: se mentioneaza in mod obligatoriu continutul de cacao substanta uscata, exprimat in procente, astfel: “ cacao…% minim”. In cazul ciocolatei umplute se mentioneaza produsul de umplutura. Se excepteaza de la indicarea cantitatii nete produsele din ciocolata preambalate, cu o greutate mai mica de 50 grame. Aceasta exceptie nu se aplica produselor cu o greutate neta mai mica de 50 grame fiecare, atunci cand sunt prezentate intr-un ambalaj continand doua sau mai multe astfel de produse, daca continutul net total, inclusive ambalajul, este egal sau mai mare de 50 grame. In cazul produselor din ciocolata turnate si goale in interior, aceasta indicatie poate fi inlocuita cu continutul net minim. O mentiune privind adaosul de cafea sau bauturi spirtoase, atunci cand acesta depaseste 1% din masa produsului. Ciocolata proaspata trebuie sa prezinte o suprafata lucioasa, nestratificata si fara pete, sa fie onctuoasa, casanta la rupere fara senzatie de rugozitate la masticare, culoare si gust specific, iar drajeurile trebuie sa aiba suprafata neteda, lucioasa, uscata si nelipicioasa;