Și tocmai de aceea, mărturisește că cel mai recunoscător este familiei sale, care l-a susținut necondiționat, în momente foarte dificile. „Cel mai mândru sunt de familia mea și de faptul că am reușit să stăm împreună în momentele foarte dificile. De exemplu, cel mai greu a fost când am ratat a patru oară, profesional vorbind. În timp ce trebuia să construiesc Life Care și să fiu numai un zâmbet în fața clienților și distribuitorilor, eu trebuia să gestionez un faliment după urma căruia rămăsesem cu o datorie de 3 miliarde de lei (vechi).

Singura soluție era să o iau din nou de la capăt, tot în antreprenoriat, pentru că și dacă m-aș fi angajat, nu mi-ar fi ajuns banii din salariu să plătesc. Ar fi trebuit să muncesc până la 60 de ani și tot nu plăteam. Însă din tot ce am creat în următorii doi ani de zile cu Life Care, am reușit să achit toate datoriile”, își amintește business mentorul Cristian Onețiu.

Rememorând și perioada adolescenței, Cristian spune că încă de atunci a avut decizii grele de luat, dar care l-au ajutat să se maturizeze și să devină independent financiar. Și, cum dintotdeauna a considerat că educația este foarte importantă, a făcut eforturi foarte mari să își împlinească visul, acela de a studia la Timișoara.

„Cînd a trebuit să merg la facultate, ai mei mi-au spus că nu au bani să fac facultatea în alt oraș. Și dacă vreau, pot studia la Reșița. Dar cum eu îmi doream foarte mult să mă duc la Timișoara, mi-am dat seama că trebuie să muncesc și să strâng bani. Toți prietenii mei erau la ștrand și la distracție vara, iar eu vindeam niște sisteme de vacuum pentru produsele alimentare.

Mergeam acasă la oameni pe care nu-i știam, bătând din ușă în ușă, îmbrăcat la costum J Cu banii câștigați am reușit să stau în Timișoara până m-am angajat. Atunci când s-a întâmplat acest lucru, mai aveam 20 de lei în buzunar. De altfel la interviu am fost foarte onest, când m-au întrebat de ce vreau să lucrez la ei. Le-am spus că <nu am bani> J”, adaugă cel care astăzi este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români, care în prezent conduce două companii inovatoare pe piața românească: Life Care Corp și BioLogistic.

Aflat și în top 500 Forbes, el a fost și este business mentor pentru peste 100 de business-uri românești și dezvoltă cele mai eficiente programe de educație pentru antreprenorii români.

Te-ar putea interesa și: