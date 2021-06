Procurorii DNA au primit o nouă lovitură în instanţă. Cei de la ICCJ au menţinut achitarea dispusa de judecatorul Levente Farkas Antik de la CA Oradea fata de avocatul Adrian Vasile Bob.

Lovitură pentru DNA

DNA Oradea l-a acuzat pe Bob de trafic de influenta cu miza de 130.000 lei. Rechizitoriul a fost confirmat de Adrian Valentin Muntean, urmasul lui Ciprian Man la sefia DNA Oradea.

Minuta hotararii ICCJ nr. 174/2021 din dosarul nr. 554/35/2017:

„Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Oradea impotriva sentintei penale nr.20 din 8 aprilie 2020 a Curtii de Apel Oradea – Sectia Penala si pentru Cauze cu Minori, privind pe inculpatul Bob V. Adrian Vasile.

Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Onorariul partial cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat, pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de 300 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 24 iunie 2021”.

Minuta sentintei CA Oradea nr. 20/2020:

„In baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala, achita pe inculpatul BOB ADRIAN VASILE, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta prevazuta de articolul 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si a articolului 5 Cod penal.

In baza art. 404 alin. 4 lit. c rap. la art. 249 Cod procedura penala dispune ridicarea sechestrului instituit prin procesul verbal din 27.10.2017 a DNA – Serviciul Teritorial Oradea privind suma de 27.000 lei depusa in numerar la Unicredit Bank de catre inculpatul Bob Adrian Vasile, potrivit tranzactiei numarul 1999C0041 din data de 27.10.2017.

In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 08.04.2020”.