DNA încasează o mare lovitură. Cei de la Judecătoria Sectorului 3 au decis să îl achite pe soţul Marianei Rarica în dosarul de mărturie mincinoasă. În motivare se spune că infractiunile de marturie mincinoasa analizate n-au fost comise.

Lovitură pentru DNA

George Olaru, soţul Marianei Rarinca a fost găsit nevinovat de către judecători. George Olaru daduse declaraţii ca martor in dosarul in care DNA a anchetat-o pe Mariana Rarinca pentru şantaj la adresa sefei ICCJ de la acel moment, Livia Stanciu.

Sentinta din 5 aprilie 2021 a fost motivata la 12 mai 2021. Cele doua declaratii despre care procuroarea Vultureanu fusesera date de catre George Conrad Olaru in 2014. Acel dosar s-a soldat cu o condamnare.

„Au dreptul de a refuza sa fie audiate in calitate de martor urmatoarele persoane:

a) sotul, ascendentii si descendentii in linie directa, precum si fratii si surorile suspectului sau inculpatului;

b) persoanele care au avut calitatea de sot al suspectului sau al inculpatului”.

Iata principalul pasaj din motivarea sentintei nr. 283/2021 pronuntate in cauza nr. 10575/301/2020

„Constata ca prin rechizitoriul nr. 7216/P/2015 din data de 27.05.2020 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, a fost trimis in judecata inculpatul Olaru Conrad George, pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa, ambele prev. de art. 273 alin. 1 C. p. si ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. (n.r. concursul real de infractiuni).

In expunerea de motive, se arata ca la datele de 17.12.2014 si 09.06.2014 inculpatul a facut afirmatii mincinoase in calitate de martor in cadrul dosarului nr. 22674/3/2014 al Tribunalului Bucuresti (n.r. dosarul asa-zisului santaj al Marianei Rarinca la Livia Stanciu) si in fata organului de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa I.C.C.J. – D.NA.

Cauza a fost inregistrata pe rol sub nr. 10575/301/2020 la data de 27.05.2020.

Prin incheierea din 15.09.2020, judecatorul de camera preliminara a dispus inceperea judecatii.

La data de 30.03.2021, au fost audiati inculpatul si martora propusa, Olaru Rarinca Mariana.

Din probele administrate in cauza, respectiv: declaratiile inculpatului, ale martorei Olaru Rarinca Mariana, decizia penala 1058/2015 a Curtii de Apel Bucuresti, alte inscrisuri din dosarele nr.22674/3/2014 al Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala si nr. 224/P/2014 al DNA, instanta retine urmatoarele:

Cu ocazia audierii la data de 9.06.2014 in calitate de martor in dosarul de urmarire penala nr. 224/P/2014 al DNA de catre organele de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ – DNA – Sectia de Combatere a Coruptiei, inculpatul Olaru Conrad George a afirmat ca dupa decesul avocatului Stanciu Andrei, numita Rarinca Mariana a achitat in continuare facturile si impozitele imobilelor apartinand familiei Stanciu din banii proprii, iar pentru aceste cheltuieli ii cerea inculpatului o cartela bancara cu care platea cheltuielile aferente celor doua imobile.

Cu ocazia audierii in calitate de martor la data de 17.12.2014 de catre Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala in dosarul 22674/301/2014 (n.r. corect: 22674/3/2014), inculpatul a afirmat ca Rarinca Mariana a achitat din 2009 pana in vara anului 2013 cheltuielile referitoare la doua apartamente din Galati apartinand sotilor Stanciu si a pus la dispozitie numitei Rarinca Mariana o cartela bancara cu care aceasta a retras sume de bani pentru a le da la trei persoane ce solicitau restituirea sumelor cu titlu de avans onorariu platite avocatului Stanciu Andrei. Pe de alta parte a aratat ca nu are cunostinta despre intentia numitei Rarinca Mariana de a trimite partii vatamate Stanciu Livia vreun fax cu o lista a datoriilor pretinse si cu amenintari.

La data cand a dat acele declaratii, in anul 2014, inculpatul locuia impreuna cu Rarinca Mariana, cu care ulterior s-a si casatorit, iar in acea vreme erau in relatie de concubinaj. In dosarele amintite anterior, Rarinca Mariana avea calitatea de inculpat, iar Olaru Conrad George a dat declaratii in favoarea acesteia.

In declaratia data in instanta in cauza de fata, inculpatul a aratat ca nu i s-a adus la cunostinta ca are posibilitatea sa refuze sa dea declaratie, pentru ca daca ar fi avut posibilitatea, nu ar fi dat declaratie, pentru ca ar fi incriminat-o pe concubina sa.

In declaratiile din 2014, inculpatul a mentionat ca este concubinul numitei Rarinca Mariana.

Martora Olaru Rarinca Mariana a declarat ca s-a aflat intr-o relatie de concubinaj cu inculpatul, iar din 2008 au locuit impreuna. A mai aratat ca in anul 2014 s-au casatorit.

Potrivit art. 273 alin. 1 C.p., constituie infractiunea de marturie mincinoasa fapta martorului care intr-o cauza in care se asculta martori face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie in legatura cu imprejurarile esentiale cu privire la care este intrebat.

In cazul de fata, in 2014, inculpatul nu avea posibilitatea legala de a refuza sa depuna marturie pe motiv ca are cu inculpata din dosarele respective relatii de concubinaj. La acea vreme, el a fost obligat sa declare in contra vointei sale si a fost pus in dilema de a sacrifica viata de familie pentru a fi scos la iveala adevarul in cauza.

Decizia nr. 562/2017 a Curtii Constitutionale a constatat ca solutia legislativa din art. 117 alin. 1 lit. a si b C.p.p. care exclude de la dreptul de a refuza sa fie audiate in calitate de martor persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti este neconstitutionala. Curtea a aratat ca acest drept de refuz trebuie sa existe in legislatia procesual-penala romaneasca pentru a evita o dilema morala ce s-ar naste in ipoteza reglementarii unei astfel de obligatii a acestora de a da declaratie sub juramant si sub sanctiunea infractiunii de marturie mincinoasa. Curtea a mai aratat ca audierea concubinilor creeaza aceleasi posibile probleme in familie ori aceleasi indoieli justificate asupra sinceritatii declaratiei ca si in cazul declaratiei sotului legitim.

Instanta constata ca declararea [ne]constitutionalitatii a intervenit in cazul prezentului proces in timp ce se desfasura urmarirea penala, iar cu privire la declaratiile din 2014 inculpatului nu i-a fost pusa in vedere posibilitatea de a nu depune marturie. In speta, decizia Curtii Constitutionale, fiind aplicabila si avand relevanta in cazul de fata, are un efect substantial asupra caracterului penal al faptei, astfel ca, prin prisma controlului de constitutionalitate, infractiunile de marturie mincinoasa analizate in prezenta cauza nu au fost comise. Declaratiile inculpatului date in calitate de martor in dosarul in care viitoarea sotie avea calitatea de inculpat au fost rezultatul unei constrangeri a legii, constrangere care intre timp a fost inlaturata. Instanta apreciaza ca la data savarsirii faptei vointa sa a fost alterata prin inexistenta posibilitatii de a refuza sa dea declaratii si ca decizia Curtii Constitutionale amintita mai sus se aplica si in cazul de fata, intervenind in timpul procesului penal.

De altfel, in argumentarea aplicarii deciziei se poate observa ca dispozitiile art. 117 C.p.p. au un caracter mixt, atat de procedura, cat si de drept substantial, pentru ca modificarea calitatii persoanelor care pot invoca prevederile respective determina o modificare a conditiilor de incriminare.

In acest sens, are relevanta printr-o interpretare per a contrario si art. 5 C.p., care prevede ca in cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila, iar aceste dispozitii se aplica si actelor normative declarate neconstitutionale, daca in timpul cand acestea s-au aflat in vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile.

Prin urmare, fata de aceste considerente, in temeiul art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.p.p., instanta va achita pe inculpatul Olaru Conrad George cu privire la infractiunile de marturie mincinoasa, prev. de art. 273 alin. 1 C.p., art. 273 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p., intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.

In temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului”.