Armata Rusiei a lansat joi, 6 octombrie 2022, o nouă serie de bombardamente asupra orașului ucrainean Zaporojie, la doar câteva ore după ce Vladimir Putin a semnat un decret prezidențial pentru a confisca, în mod oficial, centrală nucleară de la Zaporojie.

Orașul Zaporojie nu este departe de linia frontului de luptă. Chiar dacă se află sub controlul Ucrainei, aproximativ 75% din această regiune este ocupată de forțele ruse. Anatolii Kurtiev, secretarul consiliului municipal din Zaporojie, a spus că rachetele rusești au lovit clădiri de apartamente din oraș, ucigând 14 oameni, potrivit CNN.

La rândul său, Enerhodar, un oraș situat lângă centrala nucleară de la Zaporojie, a fost bombardat de soldații ruși, rămânând fără electricitate și fără apă, potrivit primarului Dmytro Orlov.

De altfel, a picat și conexiunea la internet. În prezent, autoritățile locale încearcă să stabilească amploarea pagubelor provocate de armata rusă. Potrivit Energoatom, radiația de la centrala nucleară din Zaporojie și din oraș este normală, relatează Sky News.

Într-o serie de postări pe Twitter, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a precizat că „prima rotație a misiunii de sprijin și asistență a AIEA la Zaporojie (ISAMZ) din Ucraina s-a încheiat, iar acum o nouă echipă consolidată de experți în materie de siguranță, securitate și garanții a AIEA se află la centrală”.

„Sunt extrem de recunoscător celor doi dintre experții noștri care sunt la stație de mai bine de cinci săptămâni și celor patru care sunt acolo acum. Ei fac o muncă critică în condiții foarte dificile și suntem mândri de ei”, a spus vineri, 7 octombrie 2022, Rafael Grossi, directorul general de la AIEA.

AIEA a confirmat, totodată, că bombardamentele armatei ruse, care au avut loc joi într-o zonă industrială din apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, au avariat o linie electrică care asigura alimentarea cu energie electrică a unității 6 a reactorului, forțând unitatea să se bazeze temporar pe generatoarele diesel de urgență în locul acestora.

AIEA a explicat că cinci generatoare diesel au furnizat energie electrică reactorului timp de o oră și jumătate, în timp ce o sursă alternativă de energie de la alte patru reactoare a fost conectată la unitate, „a cărei răcire a miezului a fost menținută în permanență”.

Rafael Grossi a încheiat joi, 6 octombrie 2022, o vizită oficială în Ucraina, unde a discutat cu Volodimir Zelenski. El a reiterat că AIEA va continua să se ghideze după dreptul internațional, nerecunoscând anexarea regiunii Zaporojie la Rusia.

„Excelentă întâlnire cu Volodimir Zelenski, cu care am vorbit despre situația actuală de la Zaporojie. Am reiterat că AIEA va continua să fie ghidată de legea internațională și am făcut progrese către o zonă de protecție și siguranță nucleară la Zaporojie.

Mă voi întoarce în curând la Kiev pentru a continua această schimbare importantă”, a scris el pe contul său de Twitter.

Excellent meeting w/ 🇺🇦 @ZelenskyyUa on the current situation. I reiterated @IAEAorg will continue to be guided by int’l law & we made progress towards a nuclear safety & security protection zone at #Zaporizhzhya NPP. I’ll return to Kyiv soon to continue this important exchange. pic.twitter.com/bqVxNUtXtZ

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 6, 2022