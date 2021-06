Potrivit ultimelor informații transmise de Paginademedia.ro, Maria Toader, realizatoarea emisiunii Income şi reporter pe Guvern a decis să demisioneze după 11 ani petrecuți în cadrul televiziunii de știri.

Sursa citată precizează că realizatoarea tv ar urma să treacă în zona de comunicare politică, alăturându-se biroului de presă PSD. Deși a fost contactată de Paginademedia.ro, Maria Toader nu a dorit să comenteze acest subiect.

De menționat este faptul că, jurnalista a venit la Antena 3 în luna decembrie 2010. A fost reporter pe Guvern, iar din anul 2017 realizează emisiunea economică Income. Înainte de Antena 3, Maria Toader a lucrat la Gândul în perioada 2006-2010 şi la Jurnalul în perioada 2004-2006.

Amintim faptul că plecarea Mariei Toader vine la o zi distanță după un alt val de demisii de la Antena 3. Cinci persoane au anunțat că părăsesc postul de știri. Este vorba despre patru reporteri și un editor, iar pe lângă ei, alți oameni din echipă ar urma să plece.

Val de demisii la Antena 3

Printre cei care au decis să demisioneze se numără Alina Sorocean, reporter pe politic, Andrei Grigore, reporter pe zona politică/eveniment, Narcis Popescu, cel care acoperea toată zona politică, Vlad Ungar, reporter pe zona economică şi reporter secundar pe Guvern şi editorul Diana Bobşea.

O parte din ei încă sunt în preaviz, pe când ceilalți deja au început să lucreze în altă parte. Andrei Grigore spre exemplu a confirmat plecarea sa. Acesta ar urma să se orienteze în zona de comunicare politică, momentan fiind în preaviz.

În ceea ce privește motivul plecării acesta a declarat că a fost o decizie luată foarte greu, în contextul în care Antena 3 l-a tratat foarte bine. El a adăugat că Antena 3 nu este nu loc din care să își dorească să plece, însă a primit oportunitatea de a lucra într-un domeniu specific studiilor sale.

„E o coincidență că plecarea mea vine pe valul celorlalte plecări. A fost o decizie pe care am luat-o foarte greu. Am lucrat în alte doua televiziuni, ca reporter, înainte de Antena 3. Nicăieri nu am fost tratat mai bine decât am fost tratat la Antena 3. Aici am avut cea mai bună perioadă din punct de vedere profesional, lucru pentru care le multumesc tuturor colegilor.

Nu consider că Antena 3 este un loc din care să ai vreun motiv să pleci, dacă iți dorești să lucrezi în presă. Eu pur și simplu am oportunitatea de a lucra în alt domeniu, specific pregătirii pe care o fac în cursul anilor 2020-2022 la masterat”, a declarat acesta pentru Paginademedia.ro.