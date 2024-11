O nouă cercetare oferă o perspectivă nouă, la scară largă, asupra celor care nu dorm suficient

Un nou studiu publicat în revista „Circulation” a constatat că majoritatea adulților din SUA dorm mai puțin decât se recomandă, iar unele grupuri rasiale și etnice se descurcă și mai rău. Cercetarea a utilizat date de la 13204 persoane care au fost de acord să furnizeze date de la dispozitivele lor de fitness pentru programul de cercetare All of Us al National Institutes of Health. Constatările sunt considerate preliminare până când rezultatele complete vor fi publicate într-un jurnal cu evaluare inter pares.

Participantul mediu la studiu avea 49 de ani și dormea aproximativ 6,4 ore pe noapte. În general, doar aproximativ o treime dintre participanți au dormit în medie între 7 și 9 ore, cât recomandă AHA pentru adulți. Aproximativ 65% din cohortă au dormit de fapt sub timpul recomandat de șapte ore pe noapte. Femeile și participanții cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani au dormit în medie cel mai mult în comparație cu alte sexe și grupe de vârstă, dar tot au dormit în medie mai puțin decât cantitatea recomandată.

Cine a dormit cel mai mult?

Dintre rasele studiate, participanții albi – care au reprezentat 81% din cei studiați – au dormit în general cel mai mult, cu o medie de aproximativ 6,5 ore pe noapte. Participanții de culoare, care reprezentau aproximativ 5% din grupul de studiu, au dormit în medie cu aproape 50 de minute mai puțin, având doar 5,7 ore pe noapte. 3% dintre participanții care s-au identificat ca fiind asiatici au dormit în medie 6,3 ore, la fel ca persoanele din categoria „altele”, care au reprezentat aproximativ 11% din grupul de studiu.

Persoanele cu hipertensiune arterială, diabet și apnee în somn au dormit în medie puțin mai puțin decât persoanele fără aceste afecțiuni.

Datele All of Us „schimbă regulile jocului”, oferind informații la o scară care nu a fost disponibilă anterior. În timp ce majoritatea studiilor de somn se bazează pe dispozitive care măsoară undele cerebrale, aceste date sunt mai obiective și pot fi estimate relativ precis în comparație cu alte măsurători.