Garanția. Multă lume își cumpără o mașină nouă doar pentru simplul fapt că producătorul oferă garanție. Această garanție acoperă eventualele defecțiuni pentru următorii doi sau trei ani. Este liniștitor să știi că orice s-ar întâmpla cu mașină, o duci în reprezentanța auto și se rezolvă orice problemă.









Dar cine a spus că o mașină second hand nu poate beneficia în continuare de garanție? Unele mărci auto beneficiază de garanția producătorului până la 7 ani, așadar, chiar dacă achiziționezi o mașină second hand, poţi să beneficiezi de garanția producătorului în următorii ani. Producătorii de automobile premium mai pot efectua reparații pe costul lor, chiar dacă mașina a ieșit din garanție. Adică? Dacă motorul mașinii tale s-a stricat fix la o săptămână după ce a ieșit din garanție, pentru a rămâne cu reputația intactă, producătorii vor suporta costul reparației mașinii, oferind această reparație sub formă de gest comercial.









Acest lucru înseamnă că poți cumpăra o mașină care are trei sau patru ani vechime și să nu necesite niciun fel de reparație.









Pe lângă beneficiile oferite de garanție, eventualele vicii de fabricație din primii ani sunt deja remediate, iar perioadele de imobilizare în service sunt drastic diminuate la o mașină puțin rulată față de o mașină cu zero km. Indiferent de marcă, eventualele defectele de fabricație ies la suprafață în primii 30.000 – 40.000 km. Statistic, cele mai multe campanii de rechemare în service se întâmplă în primii doi, trei ani de la achiziție.