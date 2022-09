Grupul ceh Tesla ( a nu se confunda cu compania condusă de cel mai bogat om al lumii, Elon Musk) se pregătește să construiască o fabrică de echipamente pentru stocarea energiei la Brăila. Conform primelor informații, investiția se ridică la aproape 100 de milioane de euro și va crea sute de noi locuri de muncă.

O companie uriașă se pregătește să intre în România! Veste istorică la nivel național

Gigantul european Tesla, vechi de zeci de ani, construiește o fabrică inedită în țara noastră. Astfel, grupul ceh a ales Brăila pentru a construi o fabrică de baterii, extrem de necesară pentru viitorul electric și fără poluare al lumii.

Investitorii cehi au decis să aleagă Brăila pentru a construi fabrica de echipamente pentru stocarea energiei datorită facilităţilor oferite. Astfel, investiţia se va ridica la 450 de milioane de lei (92 mil. euro) şi este susținută printr-un aju­tor de la Guvern de 200 de milioane de lei.

„Investitorii au ales să construiască fabrica de echipamente pentru stocarea energiei, în Brăila deoarece zona are potențial. Le-am oferit facilități fiscale specifice regimului de zona liberă. Poziția strategică lângă Șoseaua de Centură, portul la Dunăre de unde produsele pot fi trimise în întreaga lume și deschiderea autorităților locale au contribuit la realizarea acestei investiții. În plus, Tesla are și alte planuri, legate de parcuri eoliene și solare”, a anunțat primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir în cadrul conferinţei de presă organizată la lansare a proiectului.

Lucrările de construcţie vor începe în 2023

„Unitatea de producţie din Brăila va realiza în principal sisteme de stocare a energiei pentru consumatorii industriali şi pentru proiectele mari de energie solară şi eoliană. Totodată, fabrica va produce şi module de baterii destinate segmentului rezidenţial, dar şi module pentru industria auto”, a declarat Dusan Lichardus, cofondatorul şi preşedintele Consiliului de Administraţie al grupului TESLA din Cehia, potrivit ZF.

Grupul TESLA a fost înființat în anii ’50 ca un producător de echipamente electrice integrat vertical. Tesla Energy Storage, compania care va desfășura investiția în Brăila, face parte din grupul ceh TESLA, producător de echipamente energetice (baterii pentru stocarea energiei și sisteme pentru proiecte de energie verde) şi a fost înființată în luna iunie. Brăila este deja unul dintre cele mai vânate ju­deţe din România de noul val de investitori în ener­gie verde. Sistemele de stocare care vor fi pro­duse de Tesla Energy Storage fiind desti­nate inclusiv parcurilor eoliene şi solare.

Compania a fost inițial stabilită ca Elektra pe 18 ianuarie 1921, însă redenumită TESLA pe 7 martie 1946. TESLA deținea monopolul de piață în producția de electronice în Cehoslovacia, fiind singura producătoare de piese electronice și aparate electronice a țării până în 1989. Multe filiale au fost create, în orașe precum Liptovský Hrádok, Hradec Králové, Pardubice, Žďár nad Sázavou, Bratislava, și Nižná. Mai târziu, câteva dintre acestea au fost transformate în companii independente, deținute de stat.