Solistul și liderul trupei rock, Rammstein, Till Lindemann, a fost internat cu coronavirus, scrie tabloidul Bild.

Conform publicației germane, muzicianul este acum în carantină în unitatea de terapie intensivă dintr-un spital din Berlin.

Lindemann a făcut febră mare la scurt timp după ce a revenit din Rusia, unde a susținut o serie de concerte. Acum Lindemann se simte mai bine.

Medicul său l-a dus de urgență la o clinică unde Lindemann a fost testat la prezența infecției cu noul coronavirus, iar testul a ieșit pozitiv, fiind internat cu pneumonie.

Rammstein este o trupă germană formată în anul 1994. Stilul lor muzical, pe care ei l-au numit Tanz-Metall (Dance Metal) încorporează elemente de industrial metal, muzică electronică, Neue Deutsche Härte și heavy metal. Versurile sunt cu precădere în limba germană.

O trupă lansată în urmă cu un sfert de secol

După ce au câștigat un concurs pentru trupe de amatori, Rammstein a reușit să înregistreze demo-uri și să le trimită la diferite case de discuri; în cele din urmă au semnat cu Motor Music. Lucrând împreună cu producătorul Jacob Hellner, ei au lansat albumul de debut Herzeleid în anul 1995. Deși albumul s-a vândut prost, formația a câștigat popularitate prin intermediul performanțelor lor live. Ridicarea lor a condus la lansarea celui de-al doilea album, Sehnsucht, doi ani mai târziu. Au debutat pe primul loc în Germania și au dus un turneu mondial de aproape 4 ani dând naștere single-urilor de succes „Engel” și „Du hast”, precum și albumul live Live aus Berlin.

În urma turneului, Rammstein a semnat cu casa de discuri, Universal Music Group și au lansat albumul Mutter în anul 2001. Șase single-uri au fost lansate din album, toate înregistrând în mai multe țări din întreaga Europă. Singurul single, „Sonne”, a ajuns pe locul 2 în Germania. L-au lansat pe Reise, Reise în anul 2004 și au avut încă două single-uri care au ajuns pe locul 2 în Germania; „Mein Teil” și „Amerika”.

În anul următor a apărut lansarea celui de-al cincilea album, Rosenrot, și o versiune live, Völkerball, după un an. Trupa a lansat cel de-al șaselea album, Liebe ist für alle da, în anul 2009, cu single-ul „Pussy”, devenind primul lor hit în Germania, în ciuda faptului că piesa are un videoclip controversat. Trupa a intrat apoi într-un hiatus de înregistrare și au făcut turnee de mai mulți ani, lansând albumul Made in Germany, precum și albumele live Rammstein in Amerika și Rammstein: Paris. După un deceniu fără muzică nouă, Rammstein a revenit în 2019 cu piesa „Deutschland”, care a devenit cel de-al doilea cel mai bun hit din Germania. Cel de-al șaptelea album de studio, intitulat „Rammstein”, a fost lansat pe 17 mai 2019 și a ajuns pe locul 1 în 14 țări.

Rammstein a fost una dintre primele trupe Neue Deutsche Härte; albumul lor Herzeleid, a condus presa muzicală pentru a moneza acest termen. Stilul lor de muzică a avut în general o recepție pozitivă din partea criticilor muzicieni. Spectacolele lor live, care de multe ori prezintă pirotehnică, au jucat un rol în creșterea popularității lor. În ciuda succesului, formația a fost supusă unor controverse. Imaginea lor de ansamblu a fost criticată, videoclipul pentru „Pussy” a fost intercalat cu scene de pornografie, iar piesa „Ich tu dir weh” i-a forțat ca albumul ”Liebe ist für alle” să fie re-lansat în Germania, din cauza versurilor sale grafice despre sex.