Acești oameni nu mai consideră această practică un moft, ci mai degrabă o necesitate pe care însuși pandemia de Coronavirus a impus-o, mai mult sau mai puțin voit. Practic, am înțeles cu toții cât de important și vital este să avem mereu acces la alimentație, în special când restricțiile sunt la ordinul zilei, iar magazinele sunt suprasolicitate, marfa acestora dispărând aproape instant de pe rafturi.

Ce ne facem dacă va urma încă o perioadă de izolare? Răspunsul este simplu: ne cultivăm propriile legume și / sau fructe, ca să fim siguri că avem siguranța alimentației și pentru perioade mai grele.

Cum poți să obții, simplu și eficient, o grădină de legume viguroasă? Deși pare greu, grădina de legume nu este imposibil de îngrijit, chiar și cu minim de efort din partea ta. Poți opta chiar pentru un solar micuț sau o seră, pentru recolte extra sezon. Iată câteva sfaturi de la câțiva specialiști în legumicultură, care sigur te vor ajuta:

1 . Pregătește întotdeauna pământul pe care urmează să înființezi grădina de legume. Un teren neadecvat va îngreuna procesul natural de creștere al plantelor legumicole. Poți începe prin a elimina buruienile nefolositoare și / sau rădăcinile arbuștilor sau arborilor dacă este cazul, apoi să sapi corespunzător pământul. Această acțiune va ajuta solul să fie suficient de aerat, pentru a permite oxigenului să ajungă la rădăcinile plantelor mai ușor (da, chiar și solul trebuie să fie eficient și ideal aerat, pentru că și acesta are nevoie de oxigen în compoziția sa).

2 . Dacă solul este sărac în nutrienți esențiali, suplimentează-l cu ingrasaminte naturale sau din comerț, până când acesta va putea permite plantelor pe care urmează să le cultivi să crească așa cum trebuie, oferindu-le din belsug toți micro și macroelemenții de care acestea au nevoie. Apa nu este suficientă în astfel de cazuri. Dacă pământul nu are de unde să hrănească plantele, acestea nu vor da randamentul dorit. Și pierzi timp și energie încercând să te bucuri de legume proaspete, dar fără rezultate considerabile. Pentru a afla dacă solul din grădina proprie are ce îi trebuie, poți efectua o analiză a solului la un institut avizat, care îți va oferi informații concrete.

3 . Optează pentru culturi de legume prin rotație. Ce înseamnă acest lucru? Orientează-te la 2 – 4 tipuri diferite de legume (sau mai multe dacă îți permite spațiul) pe an, apoi în anul următor alege altceva și tot așa, până acoperi o gamă largă de specii legumicole. În acest fel, te asiguri că nu seci pământul de elemenții săi nutritivi. Totodată, pentru și mai multă diversitate, plantează simultan și ierburi aromatice. Acestea ocupă foarte puțin spațiu și sunt mai puțin pretențioase decât legumele.

4 . Dacă îți dorești să ridici un solar sau o seră, atunci trebuie să apelezi la specialiști care știu să ridice aceste construcții rapid sau să achiziționezi tu materialele necesare. Acestea trebuie să fie de calitate superioară, pentru că doar așa ai garanția că va rezista construcția în timp, la intemperiile naturale extreme (viscol, grindină, vânt puternic etc.). De asemenea, este recomandat să dotezi această anexă cu un sistem de încălzire eficient și un sistem de irigare prin picurare. Chiar dacă necesită o investiție mai mare din partea ta, îți vei recupera banii în timp, când vei începe să produci legume pe care să le poți exploata așa cum îți dorești. De exemplu, legumele se pot prelucra în zacuscă, murături sau se pot păstra chiar și sub formă congelată pentru foarte mult timp și le poți consuma lejer în decursul unui an întreg.

5 . Fii pasionat/ă de această activitate. Grădinăritul nu este greu, trebuie doar să ai puțină dorintă și / sau voință să crești ceva prin forțele proprii. Este cunoscut faptul că grădinăritul poate reprezenta o adevărată metodă de relaxare, una extrem de eficientă chiar, care combate stresul cotidian. Iar în această perioadă în are toată omenirea este foarte încercată, o metodă de relaxare în plus nu strică. Ba dimpotrivă, este binevenită. Și este și gratis, pentru că după ce începi să produci primele legume, poți la fel de bine să strângi propriile semințe și nu mai ești nevoit/ă să cumperi mereu unele noi, pentru că vei avea stocul propriu deja pus la punct.

Așadar, în încheiere, putem spune că grădinăritul practicat la scară mică are foarte multe avantaje, iar cultivarea propriilor legume și / sau fructe poate fi o activitate extrem de utilă pentru majoritatea oamenilor, mai ales că hrana primară le va fi mult mai accesibilă în acest fel.

Grădina de legume nu mai este ceva ce doar bunicii noștri făceau la țară, ci este o activitate pe care omul modern o poate practica la fel de eficient și cu aceeași pasiune, mai ales că în ziua de azi există multe accesorii de grădinărit și mașini de specialitate care fac din această practică una extrem de ușoară.

Până la urmă, este alegerea fiecăruia cât alege să se implice, fizic și emoțional, în creșterea propriei grădini de legume, de care să se bucure pe termen lung și foarte lung, pe cont propriu sau alături de familie.