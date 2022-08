Ministerul Apărării de la Taipei a anunțat astăzi că a detectat 12 avioane militare și cinci nave ce aparțin armatei chineze în apropierea Taiwanului. Alte cinci avioane militare chineze au traversat linia mediană a Strâmtorii Taiwan, relatează agenția de presă Reuters.

Vă amintim că armata chineză efectuează exerciții militare în apropierea Taiwanului de la începutul acestei luni, după ce președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a făcut o vizită neașteptată la Taipei.

Ministerul Apărării Naționale din Taiwan (MND) a anunțat că alte șase nave ale Marinei Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLAN) au fost detectate în jurul Taiwanului pe data de 18 august. Drept răspuns, Taiwanul și-a desfășurat armata la cele șase nave chineze care au continuat să opereze în marea din jurul său. Taiwanul a folosit avioane de misiune, nave și sisteme de rachete montate pe țărm pentru a monitoriza îndeaproape și a gestiona navele chinezești.

În afară de navele de război, alte 51 de aeronave chinezești au intrat în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) din Taiwan. MND a furnizat o hartă care arată traiectoria de zbor a acelor avioane, susținând că din cele 51 de avioane de luptă, 25 de aeronave au trecut linia mediană care separă Taiwanul de China și linia de extindere a Taiwanului în spațiul aerian din sud-vest.

„6 nave PLAN și 51 de aeronave PLA în jurul regiunii noastre înconjurătoare au fost detectate astăzi (18 august 2022) până la ora 1700(GMT+8). Forțele armate #ROCArmedForces au monitorizat situația și au răspuns la aceste activități cu aeronave în CAP, nave militare și sisteme de rachete terestre.

25 dintre avioanele detectate (SU-30*12, J-10*4, J-16*6, Y-8 EW și H-6*2) au zburat pe partea de est a liniei mediane a Strâmtorii Taiwan și a ADIZ-ului nostru SW, traiectorii de zbor așa cum sunt ilustrate”, scrie pe contul de Twitter al MND.

6 PLAN vessels and 51 PLA aircraft around our surrounding region were detected today (August 18, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/mOUimC9U3s

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 18, 2022