Într-un interviu acordat pentru VIVA!, Alexandra Stan a povestit cum decurge viața ei în izolare și cu ce își ocupă timpul în plină pandemie.

Se pare că vedeta și-a descoperit un nou talent, mai exact, bucătăria.

„În perioada de izolare am făcut pentru prima dată pâine și un fel de covrigi. Am devenit expertă. Deja am făcut de vreo 5 ori și le-am dus și părinților mei. Gătesc multe feluri de mâncare, de la tradițională, la paste, salate și dulciuri!”, a povestit Alexandra Stan.

Avem timp pentru noi

Totodată, artista consideră că izolarea aduce și beneficii, deoarece avem mai mult timp „singuri cu noi”, mai mult timp pentru vindecări spirituale, dar și mai mult timp pe care îl putem petrece cu familia.

„Plusurile ar fi ca stăm mai mult timp singuri cu noi, avem timp mai mult pentru meditație, introspecție, vindecări spirituale, petrecem mai mult timp cu familia, organizăm mai bine totul și consumăm mai puține resurse naturale, poluăm mai putin. Iar minusurile sunt lipsa mersului pe jos în aer liber, pe plajă, în parc, întâlnirile cu prietenii, dansatul cu prietenele până dimineață”, a mai spus vedeta.