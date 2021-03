O cunoscută prezentatoare TV din România a fost atacată într-o farmacie. Bărbatul a reușit să fugă

Cunoscuta prezentatoare TV, Adriana Bahmuțeanu, a povestit la emisiunea ShowBlitz, difuzată la Antena 3, despre un moment trist din viața sa. Aceasta a spus că, în urmă cu câțiva ani, a fost agresată într-o faramcie.

Ea a mai povestit că, din păcate, în România, persoanele publice, care apar la televizor, sunt ținta acestor oameni. Ea a mai precizat că pare extrem de rău pentru ceea ce a colega sa de breaslă, Mirela Vaida.

Adriana Bahmuțeanu a povestit că atunci când a fost agresată într-o farmacie, doi pensionari l-au imobilizat pe acel bărbat dar acesta a reușit să fugă. Prezentatoarea a mai precizat că nimeni nu ar fi plătit dacă i se întâmpla ceva.

Amintim că, vineri după amiaza, prezentatoarea emisiunii ”Acces Direct”, difuzată la Antena 1, a fost atacată cu o piatră de către o femeie străină care a reușit să intre nevăzută în platonul de filmare. În timp ce alte voci spun că întâmplarea este una regizată, atât Mirela Vaida cât și postul de telviziune Antena 1 spun că ceea ce s-a întâmplat a fost real.

”Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ”Să îmi dai banii, să îmi dai banii”. Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare”, a declarat Mirela Vaida.