Este vorba despre îndrăgita cântăreața Antonia. Se pare că mai mulți internauți i-au trimis mesaje private în care fie i-au dorit „moartea copiiilor”, fie i-au adresat jigniri destul de dure.

Artista nu a mai rezistat și a răbufnit în mai multe story-uri pe profilul personal de pe instagram.

„Deja am trecut de la nivelul bullying online, la nivelul psihopaţi online. Eu deja sunt foarte obişnuită cu vorbe rele şi am învăţat să le ignor. Am învățat că orice postez, orice lansez, orice, orice nu fac bine. Mă faceți în toate felurile. Ok, accept, dar când începeți cu mesaje despre copiii mei, mi se pare că sunteți bolnavi, băi dar sunteți bolnavi la cap, nu ai cum să faci așa ceva, nu ai cum”, a spus Antonia.

Atacurile internauților

Totodată, Antonia a publicat și câteva dintre mesajele jignitoare la adresa ei și s-a declarat șocată de rândurile citite. De asemenea, artista a cerut ajutorul fanilor pentru a „da report” la fiecare pagină în parte.

„Urmează să postez niște mesaje pe care le-am primit și vă cer ajutorul să dați report la fiecare pagină pe care o postez. Oamenii ăştia sunt bolnavi psihic.

Nu există să scrii aşa ceva despre un copil. Poți să mă urăști pe mine, poți să mă faci în toate felurile pentru că sunt obișnuită, dar tu când scrii că vrei să moară copilul cuiva, eu nu înțeleg, pe mine mă depășește situația”, a adăugat artista.