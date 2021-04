Steliana Sima, cunoscuta artistă de muzică populară, a trecut recent prin momente de gr0ază după ce s-a infectat cu COVID-19. Se pare că totul s-a întâmplat la finele anului trecut, în cadrul unor filmări de Sărbători. Boala s-a manifestat destul de dur și cântăreața de muzică populară a avut de tras până a depășit momentul, a povestit aceasta în emisiunea Exclusiv VIP de la Prima TV.

Steliana Sima, înfectată cu COVID-19 anul trecut

“În noiembrie m-am îmbolnăvit. De la filmări am luat. Era perioada filmărilor de sărbători, ia microfonul, da microfonul. Am simțit inițial o durere de ureche, o senzație pe care o mai am în platourile de televiziune din cauza aerului condiționat. Mi-a fost teamă să nu am COVID și conștiința din mine m-a trimis la testare. Și a ieșit pozitiv. Și eu și soțul meu am avut virusul în corp. Am început cu prima schemă de tratament, la mine nu a dat rezultate, la soțul meu a funcționat. Am făcut tratamentul acasă, m-am tratat prin telefon. Am avut șansa să păstrez saturația bună, nu am avut nevoie de oxigen”, i-a povestit Steliana Sima lui Cristi Brancu la Exclusiv VIP, emisiunea difuzată de Prima TV.

Steliana Sima crede că norocul ei a fost că a respectat sfaturile medicilor și a aplicat acasă procedurile din secțiile ATI. “Saturatia am păstrat-o datorită acestui tapotament care se face și în spital. Pui spirt pe spate și bați pe plămâni. Simțeam cum se ușurează plămânii și vedeam cu crește saturatia.”

Cântăreața de muzică populară a petrecut săptămâni întregi în casă, în izolare. “Am avut simptome, mă durea capul, am avut frisoane, nu aveam poftă de mâncare. Cât am fost bolnavă am mâncat numai murături țărănești, amestecate. Organismul avea nevoie de vitamină, mi-a spus medicul. Până nu am trecut pe perfuzii nu m-am pus pe picioare. Am rămas apoi cu plămânii afectați și cu ficatul”, a marturisti Steliana Sima la Exclusiv VIP, emisiune difuzată de Prima TV de luni până joi, de la 15.00.