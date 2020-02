Ediția de sâmbătă seară a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities” a fost presărată cu momente emoționante, surprize uriașe, dar și decizii neașteptate. La finalul defilărilor concurentelor pe podiumul emisiunii de stil, Gina Chirilă a făcut un anunț șocant: aceasta a decis, la sfatul medicului, să părăsească competiția “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Gina Chirilă a fost una dintre favoritele la marele titlu, tânăra a impresionat, atât jurații, cât și pe cei din față micilor ecrane, cu outfiturile prezentate în fiecare ediție a emisiunii, nu de puține ori această poziționându-se pe primele locuri în preferințele telespectatorilor.

“Îmi pare foarte rău, dar am deja șase luni de sarcina și oboseală își spune cuvântul. Împreună cu medicul am hotărât că trebuie să stau liniștită. A fost o experiență minunată”, a spus Gina Chirilă, moment în care a părăsit platoul emisiunii, în aplauzele tuturor.

Cine se alătură emisiunii din această săptămână?

Începând din această săptămâna, concurentelor emisiunii li se alătură cântăreața Alexandra Ungureanu. Artista se mândrește cu un repertoriu impresionant, cu melodii care au devenit rapid hituri, cât și piese muzicale cu influențe etno care recompun o imagine a esteticii autentic românești. De asemenea, Alexandra Ungureanu s-a remarcat în industria muzicală, în colaborările cu unii dintre cei mai mari artiști din România. Începând cu anul 2001, ea a colaborat cu formația Sistem, pentru care a înregistrat vocea principală a unor melodii precum „Emoții”, „Senzații” sau „Departe de ține”. În 2004, a devenit vocea formației Crush. În această formulă, proiectul a produs două albume de studio: Crush + Alexandra Ungureanu (2005) și Hello (2007).

Alexandra Ungureanu spune că îmbrățișează cu emoție experiență de concurență în cadrul show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities” și, în același timp, o vede că pe una dintre provocările uriașe ale carierei sale.

“Pășesc în această competiție cu emoție, pentru că este un show spectaculos, la care mă închipuiam, având în vedere că de foarte multă vreme cochetez cu această zona de fashion. Mă bucur că, iată, se întâmplă! Mi se pare o provocare foarte mare pentru că, în afară de ceea ce abordez eu, în mod normal, trebuie să vin și cu lucruri noi. Îmi place să surprind și, cu siguranță, această va fi abordarea mea în emisiune. Sunt foarte încântată să funcționez într-un colectiv atât de numeros de fete, lucru care nu mi s-a mai întâmplat vreodată. Sper să fac față tensiunii, emoțiilor. Este un concurs, fiecare își joacă cum știe mai bine cartea, cred că fiecare dintre noi dorește să câștige. Nu este o situație care să îmi fie foarte confortabilă, pentru că toată carieră mea m-am ferit de genul acesta de împrejurări tensionate, dar din moment ce ele există, eu îmi voi spune sincer punctul de vedere”, declara Alexandra Ungureanu, nouă concurență de la “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Calina a revenit după ce a refuzat să apară în ediţia de vineri

Tot în ediția de sâmbătă seară a emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities”, Calina Dumitrescu a revenit în show, după ce, în urmă unor nemulțumiri, această a refuzat să participe în ediția de vineri. În acel moment, în urmă refuzului Calinei de a participa la filmări, Ilinca Vandici a anunțat că tânăra urmă a fi descalificată, conform Regulamentului. Însă, în ediția de sâmbătă, Calină Dumitrescu a revenit în show, cu explicațiile motivului pentru care nu a putut fi prezența în ziua anterioară.

“Mi s-a făcut rău după ceea ce s-a întâmplat joi, în platou. M-am enervat, recunosc, dar între timp mi-a trecut. Am ajuns la un consens, până la urmă. Fiind foarte stresată, am izbucnit. Nu a fost ceva intenționat, și mie mi-a părut rău, după aceea. Am stat și am pus totul cap la cap și am realizat că, poate, și eu am greșit”, a spus Calina Dumitrescu.

