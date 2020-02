În ediția din această seară a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, în momentul în care se deschid porțile concurentelor, pentru a defila pe podium, își vor face apariția doar șapte dintre acestea. Gina Chirilă și Călina Dumitrescu sunt absentele ediției din această seară. Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului, lămurește situația, explicând motivele pentru care acestea nu se află în show.

“Gina Chirilă, din păcate, nu va fi alaturi de noi. În editia de joi, aceasta s-a simțit rău, drept urmare în editia din această seară a primit bilet de voie, tocmai pentru a se odihni. Îi dorim multă sănătate și o așteptăm cu mare drag sa ne revedem în ediția de sambată seară”,spune Ilinca Vandici.

Călina Dumitrescu, absentă nemotivat

În schimb, Călina Dumitrescu este absentă nemotivat din această ediție, în urma refuzului acesteia de a participa la filmările pentru editia de vineri seară. Concurenta va suporta consecințele Regulamentului emisiunii, așa cum anunta Ilinca Vandici.

“Si Calina Dumitrescu lipseste in aceasta editie. Nici ea nu va fi alaturi de noi, in show-ul din aceasta seara. Seara trecuta a avut loc o disputa in care Calina a fost implicata. In urma acesteia, concurenta a refuzat participarea la emisiunea din aceasta seara. Conform Regulamentului, suntem nevoiti sa va anuntam ca se va trece la aplicarea procedurilor!”, continua Ilinca Vandici.

Care sunt consecintele refuzului Calinei Dumitrescu de a participa in editia din aceasta seara si ce vor avea de spus juratii in cazul acestei situatii plina de neprevazut veti putea afla urmarind show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities” din aceasta seara, difuzat de la ora 22:00, la Kanal D!

