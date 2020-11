Nivelul de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă a atins un nou record în 2019 și se așteaptă să crească în continuare anul acesta, a declarat Organizația Meteorologică Mondială (OMM) în Buletinul anual privind gazele cu efect de seră.

Activitatea redusă asociată blocajelor generate de pandemia de COVID-19 este de așteptat să reducă emisiile de carbon cu 4-7% în acest an, a spus Secretarul general al OMM, Petteri Taalas, într-o declarație.

Cu toate acestea, Oksana Tarasova, șefa diviziei de cercetare a atmosferei și mediului a OMM, a declarat într-o conferință de presă de la Geneva că, deși se părea că pandemia a oprit practic lumea întreagă, emisiile de carbon au continuat să crească deoarece blocajele impuse au redus doar mobilitatea, nu consumul total de energie.

Ea a comparat nivelurile de carbon din atmosferă cu o cadă care se umple din ce în ce mai mult în fiecare an și chiar și o singură picătură de carbon ar determina creșterea nivelului. Blocajele generate de pandemia de COVID-19 au fost echivalente cu reducerea ușoară a fluxului de la robinet, a spus ea.

„CO2-ul din atmosferă se acumulează încă din 1750. Acest lucru nu se întâmplă de astăzi sau de ieri, ci întreaga istorie a dezvoltării umane, ne-a adus de fapt la acest nivel global din prezent”, a spus dr. Tarasova.

Profesorul Taalas a spus că, pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris din 2015, în care guvernele s-au angajat să încerce să oprească creșterea temperaturilor cu peste 1,5 grade Celsius, lumea trebuie să treacă de la cărbune, petrol și gaz, către energie solară, eoliană, hidroenergetică și nucleară, precum și prin adoptarea de mijloace de transport mai puțin poluante, inclusiv vehicule electrice, biocombustibili, hidrogen și biciclete.

#COVID19 has had no measurable impact on CO2 concentrations in the atmosphere (cumulative past and current emissions), per WMO Greenhouse Gas Bulletin

But the lockdown provides a platform to grow back better and take #ClimateActionhttps://t.co/sYiJnrkYo5 pic.twitter.com/lCstO3xK2A

— World Meteorological Organization (@WMO) November 23, 2020