Cine este purtătorul de cuvânt al Guvernului Ciucă? Are o experiență de peste 20 de ani în presă

Trebuie menționat că Dan Cărbunaru are o experiență de peste 20 de ani în presă. De-a lungul timpului, acesta fost jurnalist la Mediafax, Gândul, TVR, B1 TV.

De asemenea, a condus și departamentul de relații publice al MAI între 2005 și 2007. Născut la Brăila, în data de 14 aprilie 1978, Dan Cărbunaru a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în 2000. Mai mult, Cărbunaru a fost purtătorul de cuvânt al Marii Loje Naționale din România.

Mesajul transmis de Dan Cărbunaru pe Facebook

„Guvernul Marii Coalitii. Asteptarile mai mari decat sustinerea din Parlament, la fel si nevoile romanilor. Vor reusi viitorii guvernanti sa faca fata vremurilor? Alternativa pare sa nu fie. Ieri seara, la emisiunea realizata de Silviu, am avut ocazia de a intra in dialog cu viitorul ministru de Finante. Adrian Câciu si-a recunoscut orientarea keynesiana si a anuntat ca daca va introduce noi taxe si impozite ori le va mari pe cele actuale, nu o va face fara consultari cu cei vizati. Dl Adrian Câciu a mai spus ca sustine adoptarea monedei Euro de catre România, atunci cand tara va fi pregatita si vom avea o convergenta reala”, a scris Dan Cărbunaru pe Facebook, în urmă cu trei zile.

Care este primul obiectiv al Guvernului Ciucă?

Nicolae Ciucă a transmis că noul Guvern se angajează să facă „tot ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a României să se îmbunătățească.”

„Ne aflăm, astăzi, într-un moment mult așteptat de toți românii, unul în care putem, în sfârșit, să oferim predictibilitate și să garantăm stabilitatea și dezvoltarea României prin toate măsurile și deciziile pe care le vom lua pentru binele cetățenilor.

Îmi doresc să fie prima zi a unei noi abordări în ceea ce privește guvernarea țării. Eu, alături de toți miniștrii din acest Guvern, ne angajăm să facem tot ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a României să se îmbunătățească.

Am văzut că au fost persoane care s-au arătat surprinse de alăturarea partidelor care compun azi coaliția de guvernare. Consider că au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart, decât motivele care ne apropie. Noi, cei care suntem azi în fața dumneavoastră pentru a vă cere votul de încredere, am trecut peste acele lucruri care ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc. Am înțeles că mai presus de orice orgoliu și de orice adversitate politică se află interesul românilor.

Pandemia ne-a învățat un lucru, acela e că timpul este prețios. Suntem determinați să ducem acest program la îndeplinire și să punem capăt situației tensionate pe care țara noastră o parcurge. În vreme ce zi de zi asistăm la discursuri acide, noi am înțeles să venim în fața dumneavoastră cu un program de guvernare sustenabil, care să ofere României garanția că lucrurile vor intra în normal și că vom avea stabilitate în perioada următoare.

Am venit astăzi în Parlament pentru a vă cere votul de încredere. Prin programul de guvernare propus, arătăm că punem pe primul loc interesele românilor și ne angajăm să garantăm reușita pe mai multe direcții de acțiune”, a declarat Nicolae Ciucă.