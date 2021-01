Numirea momentului în Guvern! Potrivit unui comunicat de presă din partea PNL Iași, premierul Florin Cîțu l-a numit pe deputatul PNL, Alexandru Muraru, în poziția de Reprezentant Special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei. Este de menționat că poziția de Reprezentant special este neremunerată.

Numirea momentului în Guvern! Ce spune Alexandru Muraru

După numire, Alexandru Muraru a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care îi mulțumește premierului pentru că l-a desemnat pentru această funcție.

În plus, reprezentantul special spune că din această funcție îl va asista, consilia și reprezenta pe Florin Cîțu.

“Din această funcție neremunerată, îl voi asista, consilia și reprezenta pe Primul-Ministru, oferind expertiză în elaborarea, coordonarea și dezvoltarea politicilor memoriei, prevenirea și combaterea antisemitismului, a xenofobiei, extremismului și a altor forme de intoleranță, discurs instigator la ură și violență simbolică. În același timp, voi iniția și sprijini acțiuni, inițiative și politici menite să sporească gradul de conștientizare și să încurajeze o cultură a memoriei clădite pe principii democratice, pe adevăr și responsabilitate civică.” a mai scris deputatul.

Numirea momentului în Guvern! Ce alte roluri va mai avea acesta

Reprezentantul special va sprijini eforturile de promovare ale politicilor memoriei la nivel guvernamental, central și local, dar și a celor de combatere a xenofobiei, antisemitismului, a rasismului și ale altor forme de intoleranță, de violență simbolică sau politică.

Reprezentantul Executivului va iniția, împreună cu instituțiile relevante din mediul instituțional și educațional, programe orientate către funcționari guvernamentali și alte categorii relevante din sectorul public pentru conștientizarea și cunoașterea efectelor nefaste ale antisemitismului și xenofobiei.

Cine este Alexandru Muraru

Alexandru Muraru este cunoscut politolog și istoric, fost bursier Fulbright, precum și al Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA. Este specializat în problematica memoriei Holocaustului și comunismului, istoriei ideilor, mentalităților și istoriei intelectuale românești din secolele XX-XXI. Din decembrie 2020 este deputat PNL în Parlamentul României, vicepreședinte al Comisiei pentru Educație.

Este profesor asociat în Științe Politice și cercetător științific în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În anul academic 2019‑2020 a fost profesor invitat Senior Fulbright la New York University, iar în 2010-2011 a fost Tziporah Wiesel Fellow al Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington DC.

În trecut a deținut funcția de consilier la Cancelaria Prim‑ministrului (2005‑2009), director general al Institutului National al Patrimoniului (2013‑2014) şi membru în conducerea Societății Române de Radiodifuziune (2014‑2020).

A beneficiat de numeroase stagii de cercetare și burse de studiu în Europa şi America de Nord în domeniile științelor politice și istoriei Holocaustul (Utrecht University (Olanda, 2004), USHMM, Center for Advanced Holocaust Studies, Washington DC (SUA, 2010-2011), Northwestern University, (SUA, 2013), Royal Holloway University of London (UK, 2016) New York University (SUA, 2019-2020), Yad Vashem – International Institute for Holocaust Research (Israel, 2018) ș.a.).

A participat la numeroase programe postuniversitare avansate de cercetare şi a susținut prelegeri şi conferințe internaționale în centre academice sau de cercetare din Europa și SUA (Paris, Londra, Viena, Berlin, Budapesta, New York, Washington DC etc.).

Este autor sau coordonator a zece volume de istorie și științe politice.

A publicat zeci de studii şi articole privind problema monarhică în România postcomunistă, istoria Holocaustului, istoria mentalităților.

Pentru pozițiile sale publice şi lucrările despre trecutul recent, a fost decorat de două ori de Regele Mihai I al României cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate (2008) şi cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer (2015).

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea