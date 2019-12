Nini Săpunaru, fostul șef al Vămilor, a fost ales, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, în funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul. Noul secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat este Costel Barbu.

Cine este Nini Săpunaru, noul secretar de stat

Nini Săpunaru a condus mult timp organizația din Vrancea a PNL și a fost parlamentar în patru legislaturi, dar a devenit cunoscut ca șef al vămilor în perioada 1997 – 1999, în guvernul Victor Ciorbea. A fost perioada în care instituția a fost în centrul unor mari scandaluri de corupție privind contrabanda cu țigări și alcool.

La alegerile din 2016, el nu a mai fost pe listele de candidați ale PNL la Parlament. Potrivit portalului Justiție Curată, lui Săpunaru i s-a reproșat în interiorul partidului relația de prietenie cu baronul PSD Marian Oprișan, dar și contractele de consultanță obținute de firma la care a fost acționar – SC Europroiect – pentru drumurile județene, din subordinea Consiliului Județean Vrancea, condus de același Marian Oprișan, notează Antena 3.

Ce spunea Săpunaru în 2016 în legătură cu alegerile parlamentare

După patru legislaturi, în octombrie 2016, Nini Săpunaru anunța că nu va mai candida la alegerile parlamentare.

”Sunt membru al Partidului Național Liberal din 1990. Mi-am început cariera politică ca președinte al organizației de tineret, lipind afișe pe străzile Focșaniului. De atunci și până astăzi, am trecut prin toate campanile electorale, toate scrutinele și toate evenimentele care au influențat istoria acestui partid. Am fost, pe rând, preşedintele Organizaţiei de Tineret a PNL Vrancea, preşedintele Organizaţiei Municipale Focşani a PNL Vrancea, consilier local în Consiliului Local al Municipiului Focşani, vicepreşedintele, apoi președintele Filialei Vrancea a PNL sau membru în Biroului Politic Central al PNL.

Începând cu anul 2000, vrâncenii m-au ales pentru a-i reprezenta în Camera Deputaților. Am făcut-o cu responsabilitate și cu mândrie. Am inițiat sau am contribuit la legi care să îmbunătățească viața celor care m-au ales și a tuturor locuitorilor României. Am fost reales în 2004, 2008 și 2012. Nu pot decât să le mulțumesc vrâncenilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și pe care am simțit-o de fiecare dată când am vorbit cu cei care mi-au acordat votul. În 2013 am devenit președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaților. Dovadă stau Legea supermarketurilor, Legea Viei și Vinului, Legea cooperației sau alte legi pe care le-am inițiat sau discutat în interiorul Comisiei.

În 11 decembrie, se încheie un capitol important al carierei mele politice. Nu mă voi afla pe lista de candidați ai PNL Vrancea la alegerile parlamentare.

