Numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu peste 29,36% în 2021, comparativ cu anterior, până la 66.897 radieri, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). În 2020, au fost consemnate 51.715 radieri.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate anul trecut în municipiul Bucureşti – 10,922 (plus 26,96% faţă de 2020) şi în judeţele Constanţa – 3.013 (plus 33,02%), Timiş – 2.982 (plus 29,2%) şi Cluj – 2.908 (plus 18,89%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Covasna – 540 (în creştere cu 34,66% faţă de anul precedent), Ialomiţa – 550 (plus 50,68%) şi Călăraşi – 579 (plus 34,34%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Alba (plus 69,26%), Ialomiţa (plus 50,68%) şi Vrancea (plus 48,38%). În perioada analizată nu au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate.

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 18.622 (plus 32,85% raportat la 2020), construcţii – 6.201 (plus 28,01%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 5.615 (plus 24,5%) şi industria prelucrătoare – 5.430 (plus 27,02%).

În decembrie 2021, au fost consemnate 7.822 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.230) şi în judeţele Cluj (399), Constanţa (395) şi Timiş (333).

Peste 13.000 de firme şi-au suspendat activitatea în 2021

Pe de altă parte, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea anul trecut a fost de 13.020, în creştere cu 19,31% comparativ cu anul 2020, conform datelor publicate de ONRC.

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în 2021 au fost din Bucureşti, respectiv 1.285 (în creştere cu 13,12% faţă de 2020), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 683 firme suspendate (în creştere cu 4,12%), Bihor – 562 firme (+9,98%) şi Constanţa – 534 (+9,65%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 82 (în creştere cu 95,24% faţă de ianuarie-decembrie 2020), Alba – 89 (-62,13%) şi Giurgiu – 110 (+39,24%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Ialomiţa (plus 95,24%), Mehedinţi (plus 90,70%) şi Gorj (plus 79,49%), în timp ce scăderi au fost consemnate doar în Alba (minus 62,13%), Satu Mare (minus 3,47%) şi Vaslui (minus 2,60%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat anul trecut în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 3.771 (+25,12%), alte activităţi de servicii – 1.445 suspendări (+26,75%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 1.035 suspendări (+14,75%).

În luna decembrie 2021, au fost consemnate 1.416 suspendări de firme, cele mai multe în Bucureşti (126) şi în judeţele Cluj (95), Timiş (63), Arad şi Argeş, ambele cu 51 de firme suspendate.